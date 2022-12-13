CHP İzmir’den 6 yaşında kız çocuğunun istismar edilmesine tepki! Bakan Yanık'a istifa çağrısı

CHP İzmir İl Başkanlığı, İstanbul’da H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilip istismara maruz bırakılmasına tepki gösterdi. İl Başkanı Deniz Yücel, “Suçlular hak ettikleri cezayı alıncaya, tüm çocuklarımızı kurtarıncaya kadar öfkemiz ve mücadelemiz bitmeyecek” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye gündemine oturan ve tepkilerin çığ gibi büyüdüğü İstanbul’da Y.Z.G’nin kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilip istismara maruz bırakılmasına Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla tepki gösterildi. İl Başkanı Deniz Yücel, “Bu olayda suçlular hak ettikleri cezayı alıncaya, dinimizi kendisine kalkan yaparak, sapkınlık yapan gafillerin elinden, tüm çocuklarımızı kurtarıncaya kadar da bu tepkimiz, bu öfkemiz ve mücadelemiz bitmeyecek” dedi.

“İğrenç bir sapıklık”

CHP İzmir İl Başkanlığı binasında partililerin katılımıyla düzenlenen açıklamada basın açıklaması metnini okuyan İl Başkanı Yücel, “İnsani duyguları ve vicdanı olan herkesi öfkelendiren bir olayda, annesinin ‘bebeğim’ diye seveceği bir yaşta olan bir çocuğun yaşamak zorunda bırakıldığı iğrenç bir sapıklıktan söz ediyoruz. 6 yaşında çocuk, annesinin gözü önünde mahallesinde bisiklete biner, 6 yaşında çocuk, okul bahçesinde öğretmenlerinin gözü önünde sek sek oynar. Ana baba olan herkes, 6 Yaşındaki çocuğunu tek başına bakkala bile göndermeye korkar. Peki, 6 yaşındaki kız evladımızın, annesinin ve babasının rızasıyla, yıllarca tecavüz edilmesine, sistematik olarak şiddetle, baskıyla, cinsel istismarla hayatının zindan edilmesine, bu ülkede sözüm ona iktidar olan zihniyetin ses çıkartmamasına ne diyeceğiz?” diye konuştu.

“Yazıklar olsun!”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın “Çocuk İstismarı siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her zeminde, her toplumda karşılaşılabilecek meselelerdir” ifadelerine de tepki gösteren Yücel, “Sana Aileyi teslim etmişler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yapmışlar, sen Çocuk İstismarı insanidir, siyasi yönü yoktur diyorsun. Yazıklar olsun! Peki, çocuk14 yaşındayken durumu fark edip, savcılığa bildiren doktorun şikayetinin nasıl örtbas edildiğini, o savcının neden olayın takipçisi olmadığını araştırmayan, AKP iktidarının Bakanlarının, olayın mağdurunu değil de faillerini koruma çabasına ne demeli? Ya da yasaların kendisine verdiği yetkileri kullanarak bu sistematik tecavüze, işkenceye sebep olanları soruşturup, suçluları bulup, yakalayıp adalete teslim etmeyen, mafya ve çete liderleriyle fotoğraf çektirmekle meşgul, İçişleri Bakanına ne demeli? Soruyoruz! 6 yaşındaki yavrunun hakkını, hukukunu, hayatını, çocukluğunu, bedenini ve geleceğini korumadığınıza göre kimi, kimleri korudunuz? Bunca yıl bu olayın üstünü örtüp, 6 yaşındaki masum bir kız çocuğunun bedeni ve hayatı üzerinden, siyaset ve ticaret devşiren, dinimizi lekeleyen sahte hocalara, uğurlarına İstanbul Sözleşmesini kaldırdığınız sapkın tarikat mensuplarına mı yaranmaya çalıştınız?” dedi.

Bakan Yanık’a istifa çağrısı

Yücel açıklamalarının devamında ise “Sahte hocaların, inanç tacirlerinin, din bezirganlarının,insanların inançlarını, dini duygularını sömürerek, istismar ederek devletin kurumlarına, kılcal damarlarına sızan hainlerin bu millete neler yaşattığına bizzat tanık olduk. Bize 15 Temmuz hain darbe girişimini, devleti yönetenlerin acziyeti, basiretsizliği yaşattığı gibi; Bizzat ebeveynlerinin rızasıyla, 29 yaşındaki sapkınla nikâhlanan ve yıllarca istismara maruz kalan 6 yaşındaki çocuğun dramını da yine devleti yönetenlerin acziyeti ve basiretsizliği yaşatmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının o koltuğu, o makamı bu saatten sonra; 1 gün gün bile işgal etmesi, Türk Milletine hakarettir. Anne babalara hakarettir. Çocuklarımıza ve Türk toplumuna hakarettir. Siyasetçiler, hükümet edenler konuya dahil olmaz, gündemde tutmaz, adalet istemezse, konu yıllardır olduğu gibi yine sümen altı yapılabilir. Çocukları korumak, onları yetiştirmek, eğitmek en başta siyasetin konusudur. Konuyu gündemden düşürme çabasında olan malum bakan başarılı olamayacaktır. Çocuklarını istismardan koruyamayan, gençlerinin uyuşturucu bataklığında yok olmasını izleyen siyasi anlayış iktidar olamaz, devleti yönetemez” ifadelerini kullandı.