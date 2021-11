CHP İzmir’den Ata’ya söz

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği törende konuşan İl Başkanı Deniz Yücel, “Ey büyük Atatürk, Sana Söz! Devrimlerin ve cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacak, ay yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacaktır” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 83 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir Liman’dan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren “Ata’ya Saygı Yürüyüşü”nün ardından Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunum ve anma töreni düzenledi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.



“Cumhuriyetimizi gelecek nesillere taşıyacağız”

Törende Atatürk’ün 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırdığını hatırlatan İl Başkanı Yücel, Atatürk ilke ve inklaplarından ayrılanların sonucunu mevcut iktidar üzerinden örneklendirerek “Ne dünde ne bugünde ne de yarınlarda başka keramet aramaya, üst akıllara biat etmeye, saltanata heveslenmeye hacet yoktur. Bu yanlışlara düşenlerin halini, tıpkı bugün iktidar olanlarda gördüğümüz gibi, geçmişte de gördük. Bu heveslerin sonucu, yokluk, karanlık, adaletsizlik ve itibarsızlıktır. Ulu önderimiz, bizlere gösterdiği yol, medeniyet yoludur. Bizler onun koyduğu hedeflere yürüyen, onun manevi hatırasına sonsuza kadar sahip çıkacak, o hatıraya saygısızlık edenlere haddini bildirecek olan, cumhuriyet nesliyiz. Cumhuriyet rejimine ve demokrasiye alerjisi olan, saltanat ve hilafet düşkünü bir takım kirli zihinler Mustafa Kemal Atatürk döneminde olduğu gibi bugün de varlar. Biz, cumhuriyetin yılmaz savunucuları olarak, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyerek bize emanet edilen vatanımızı ve Cumhuriyetimizi ilim ve fennin ışığıyla aydınlatarak gelecek nesillere taşıyacağız. Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün hiçbir övgü ve iltifata ihtiyacı yoktur ve olamaz. Onun bizden tek beklediği, eserlerine, devrimlerine ve fikirlerine sahip çıkarak devletimizi dünya milletleri içerisinde saygın ve itibarlı bir konuma getirmemizdir” dedi.



Yücel’den Ata’ya söz

“Ey büyük Atatürk, Sana Söz! Devrimlerin ve cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacak, ay yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacaktır” diyerek sözlerini sürdüren Yücel, “Ektiğimiz tarlayla, ürettiğimiz fabrikayla, okuduğumuz okullarla, Türkiye’ye yeniden kazandıracağımız saygınlıkla ve kuracağımız Milletin İktidarıyla seni anmaya devam edeceğiz. Bu ülkede yetişen her tohumda, okula giden her yavrumuzda, bacası tüten her fabrikada, Atatürk’tür anılan. Kurtarıcımız ve kurucumuzu daha çok anmak için yapmamız gereken şeyse, daha çok çalışmak, daha çok üretmek, milletimizle omuz omuza yürümektir. Aydınlık geleceğe yürüdüğümüz bu yolda, Onun sesi kulağımızdan, sevgisi kalbimizden asla eksilmeyecek, gözümüz hedeflerinden hiç ayrılmayacaktır. Naciz bedeni toprak olsa da, fikirleri, yolu, felsefesi ve kurduğu ülkesi ilelebet payidar kalacak” ifadelerini kullandı.



“Atatürk, çağının çok ötesinde bir vizyona sahipti”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise; konuşmasında 10 Kasım’ın Atatürk’ün armağanlarının ve başarılarını bir kez daha hatırlandığı bir gün olduğunun altını çizdi ve “Ata’mızı kaybettiğimiz bugün, onun bizlere bıraktığı emanetleri ve bu vatanın nasıl kurulduğunu bir kere daha hatırladığımız ulusal yas günümüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi başarısı, emperyalizme karşı destansı mücadelemiz Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonlanmasını ve Cumhuriyeti’mizin kuruluşunu sağladı. Atatürk, çağının çok ötesinde düşünen; sadece bu ülke ve milleti için değil “insanlık” için hep daha iyisini düşünen bir vizyona sahipti. Fikri üretimi ve eylemleriyle her daim dünya halklarına ilham veren bir lider oldu. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ şiarıyla sürdürdüğü politikalar, ülkemize duyulan saygının en temel sebeplerinden biridir” diye konuştu.



Yolumuza ışık tutuyor

Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ve barış yanlısı tutumunu O’nun sözleriyle örneklendiren Soyer, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına işaret ederek “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına iki yıl kaldı. Hiç şüphesiz, Ata’mızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmanın en önemli yolu, Cumhuriyetimizi demokrasi, özgürlükler ve adaletle taçlandırmaktır. Biliyorum ki bu ülkenin tüm insanlarının hayal ettiği Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu değişimi, Ata’mızın mirasından hareketle köy ve şehirlerimizdeki tüm vatandaşlarımızla, kadınlarla ve gençlerle gerçekleştireceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerini çok daha iyi anladığımız şu günlerde, Ata’mızın bıraktığı uygarlık mirası yolumuza ışık tutuyor. Onu, her yıl daha da artan bir özlemle, rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.