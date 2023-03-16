CHP İzmir’den büyük buluşma için izmirlilere davet   

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısında Millet ittifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masa liderlerinin katılacağı İzmir İktisat Kongresi Programı öncesinde coşkulu bir karşılamanın hazırlanması kararlaştırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısını, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının ana gündem maddesi, Millet ittifakının 13.Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masayı oluşturan partilerin liderlerinin İzmir programıydı. Yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Millet ittifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masa liderlerinin katılacağı İzmir İktisat Kongresi Programı öncesinde coşkulu bir karşılamanın hazırlanması kararlaştırıldı.



Yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP İl Başkan yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Yıldız, İzmir büyükşehir belediye bakanı Tunç Soyer öncülüğünde sürdürülen iktisat kongresine katılmak üzere kente gelecek altılı masa liderlerinin İzmir’de tarihi bir buluşmaya imza atacaklarını belirterek şunları ifade etti:



BÜYÜK BULUŞMA PAZAR GÜNÜ SAAT 16.00’DA

“İl yönetim kurulumuz, ikinci yüzyılın iktisat kongresine yakışır bir buluşma olması için son hazırlıklarını tamamladı. Kurul gündemimizin ana maddesi de 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ittifakın diğer saygıdeğer liderlerinin İzmir ziyaretlerinin planlanmasıydı. 18 Mart Pazar günü, saat 16.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek iktisat kongresinin beşinci gün programı öncesinde tüm liderleri İzmir halkıyla buluşturacağız. Başta 13.Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm liderler İzmirlilerle bir araya gelecekler. Tarihi İzmir İktisat Kongresi’nde, tarihe not düşülecek bir buluşmaya tanıklık etmek isteyen tüm hemşehrilerimizi Pazar günü saat 16.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi önüne davet ediyoruz."



ASLANOĞLU 200 İLÇE BAŞKANIYLA BİR ARAYA GELİYOR



CHP İzmir il yönetim kurulu toplantısının bir diğer gündem maddesinin 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalar olduğunu dile getiren Yıldız, "Tarihi önem taşıyan 14 Mayıs 2023 seçimlerine stratejik yaklaşarak, 1 milyon 400 bin seçmene ulaşılan mahalle odaklı spesifik çalışmalar yürütüyoruz. Böylelikle genel başkanımızın da ifade ettiği gibi, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bu çalışmaları örgütümüzün tüm kadrolarını dahil ederek sürdürüyoruz. İl başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun tüm örgütün topyekün çalışmasını sağlamak için başlattığı buluşmalardan geçmiş dönem il başkanlarımız ve il yönetim kurulu üyelerimizle yapılan toplantıların bir diğeri de, geçmiş dönem ilçe başkanlarımızla yapacağız. Yaklaşık 200 ilçe başkanımızla il yönetim kurulu olarak yarın sabah (17 Mart Cuma) bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

