CHP Karabağlar’da kitlesel bayramlaşma

CHP Karabağlar İlçe Örgütü Kurban Bayramı öncesi ilçe binası önüne bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, “Türkiye’yi daha güzel ve büyük bayramlarda buluşturmak en büyük hedefimizdir” dedi.

CHP Karabağlar İlçe Örgütü, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun da katılımıyla bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Kadın ve gençlik kollarının yanı sıra meclis üyelerinin de katıldığı törene Karabağlarlılar da ilgi gösterdi.

CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Türkiye’yi daha güzel bayramlara taşımanın mücadelesini verdiklerini söyleyerek, “Türkiye, içinde bulunduğu karanlıktan sıyrılarak geleceğe umutla, güvenle yürümek istiyor. Yerel seçimlerdeki sonuçlardan, doğasına ve geleceğine sahip çıkan on binlerin sesinden bu duyuluyor. CHP olarak bu sese kulak vereceğiz ve halkımızı özlemini çektiği güzel ülkeye kavuşturacağız” diye konuştu.

Yıldız, CHP İlçe Örgütü olarak bayram öncesi partiye bir mülk kazandırmış olmanın heyecanını taşıdıklarını da belirterek, “Bayramdan sonra yakın bir tarihte ilçe örgütümüzün mülkünün açılışını gerçekleştirerek yeni yerimize taşınacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tüm Karabağlar halkının bayramını kutluyorum” sözlerine yer verdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bayramların barışın, dayanışmanın ve kardeşliğin pekiştiği günler olduğunu söyleyerek, Karabağlar halkının bayramını kutladı.