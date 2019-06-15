CHP Karabağlar’dan İstanbul çıkarması 

CHP Karabağlar İlçe Örgütü, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’da çalışmalara katıldı. CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun katıldığı çalışmalarda İzmir il ve Karabağlar CHP İlçe yönetiminden de katılım oldu.

İstanbul’da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İstanbul halkının 23 Haziran’da gereken cevabı vereceğini söyledi. Yıldız, Karabağlar ekibi olarak ağırlıklı üç ilçede çalışmalara dahil olduklarının altını çizerek, “Bağcılar, Küçükçekmece ve Güngören’de çalışmalara katıldık. Seçilmiş Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Bağcılar’daki mitinginde de bulunduk. Manzara bize gösteriyor ki, İstanbul halkının23 Haziran’da demokrasiden yana tavır koyacağına inanıyorum. Tabii, bizler son güne kadar sahada olacağız” dedi.

Tekstil fabrikasında

Yıldız, çalışmalara Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun yanı milletvekilleriyle birlikte hareket ettiklerini kaydederek, “Ednan Arslan, Mahir Polat, Özgür Özel ve Veli Ağbaba vekillerimizle birlikte çalışmalara katıldık. Özellikle sağ partilerin geleneksel olarak güçlü olduğu Güngören ve Bağcılar’da olağanüstü bir ilgi gördüğümüzü belirtmeliyim” diye konuştu.

Bağcılar’da Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın programıyla bir tekstil fabrikasında işçilerle buluştuklarını ifade eden Yıldız, “Bütün toplumsal dinamikleri iş ve yaşam alanlarında bir araya gelmeye çalıştık. İstanbul emekçisinden çok olumlu görüşler aldık” ifadesine yer verdi.

Yıldız, seçim günü dahil İstanbul’da yapılacak her çalışma için göreve hazır olduklarını söyledi.

Demokrasi şöleni

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, İstanbul’da sokak ve dernek ziyaretlerinin yanı sıra Güngören ‘de kentsel dönüşüm sahasında yaşayan halkla da buluştuklarını belirterek, “Hemşeri derneklerinden esnafa, öğrenciden işçiye varana kadar İstanbullular 31 Mart’ta ortaya koydukları iradeye sahip çıkacak. Bunu gördük. Tabii, bu kentsel dönüşüm özellikle Güngören’de önemli bir sorun. Bu konuda ilçe ahalisini dinledik ve bilgilendirdik. İstanbul halkının 23 Haziran’ı bir demokrasi şölenine çevireceğine ve iradesine sahip çıkacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.