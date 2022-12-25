CHP'li 11 başkandan ortak açıklama! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu mesajı!

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı bu kez Konya'da bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak açıklama yapılırken, açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza eleştirildi. Açıklamada, "İktidar mensuplarının hem Türkiye hem de dünyada tepki çeken bu antik demokratik kararı savunması ve adata üst mahkemelere kararın onanmasına dair medya üzerinden mesajlar vermesi olayın vahametini de ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamadaki Kılıçdaroğlu mesajı da dikkat çekti. İşte detaylar...

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, dün Konya'ya geldi. Kentin farklı noktalarında vatandaşları ve esnafı ziyaret eden başkanlar, dün CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşliğinde toplantı gerçekleştirdi. Seyit Torun toplantı sonrası 11 büyükşehir belediye başkanının deklarasyonunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis ve siyasi yasak cezasına değinilen deklarasyonda, ''Bugün kuşkusuz gündemimizin yegane maddesi iktidar eliyle yönlendirildiği çok açık olan yargı kararların ülkede yarattığı tedirginlik ve kaostur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası bunun son ve en ağır örneklerinden biridir. İktidar mensuplarının hem Türkiye hem de dünyada tepki çeken bu antik demokratik kararı savunması ve adata üst mahkemelere kararın onanmasına dair medya üzerinden mesajlar vermesi olayın vahametini de ortaya koymaktadır'' denildi.

TÜRKİYE DEMOKRASİNİN BEKASINA BİR SALDIRIDIR

Bunun Türkiye demokrasisinin geleceğine saldırı olduğu belirtilen deklarasyonda, ''Mevcut rejimin vesayetçi yargı mekanizmasıyla saldırısı Türkiye demokrasinin bekasına bir saldırıdır. Genç kuşakların geleceğine bir saldırıdır. Topluma, toplumun seçme hakkında kumpas kuran bir şantajdır. Bu şantaja boşun eğersek ülkemizi geri dönülmez bir karanlığa taşıyacaklar. Bu şantajı kabul etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Belki iktidar 2023 genel seçimlerinde siyasi mücadelesini mertçe yapmak yerine yarışa avans olarak başlamak istemektedir. Kuşkusuz bu seçimlerine kaybedecek olmalarından dolayı duydukları paniğin ve telaşın tezahürüdür. Ancak bu çabaları ters tepmiş, millet iradesine Saraçhane gidenleriyle sahip çıkacağını göstermiştir. Hoşgörünün merkezi Konya'dan bir kez daha devleti iktidar hırslarıyla kendi aygıtına çeviren, ülkeyi despotluk bir karanlığa götürmek isteyenlere seslenmek isteriz'' ifadelerini kullanıldı.

Milletin iradesine sahip çıkacağına güvendiklerini ifade edilirken, ''Milletimizin ferasetine, basiretine, vicdanına, irfanına güvenimiz tamdır. Millet kendi iradesine sahip çıkacak, kendisine sınırsız güç vehmedenlere sandıkta tarihi bir ders verecektir'' denildi.

'GENEL BAŞKANIMIZA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ'

Büyükşehir belediye başkanlarının deklarasyonunda Millet İttifakı'na da değinilen deklarasyonda, ''Millet İttifakının mimarı olmuş, demokrasi cephesini genişletmiş, 6’lı masada büyük bir Türkiye ittifakı kurmuş Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde seçilmiş belediye başkanlarıyız. Bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu`na sonuna kadar güveniyoruz. Altılı masanın 2023 yılında ülkemizi seçim zaferine kavuşturacağına olan inancımız da tamdır. Unutmayın, hiç bir koltuk, Türkiye’nin demokrasisi, milletin huzuru ile oynamaya değmez. İktidarın görevi, huzur ve sükûn içinde toplumu seçime götürmektir. Suni krizlerle halkımızı germek, toplumsal reaksiyonlara yol açacak kararlara imza atmak bu süreçte hiçbir kişi ya da gruba fayda sağlamayacaktır. 11 büyükşehir belediye başkanı olarak, hizmet ettiğimiz 40 milyondan fazla yurttaşımızın yanında olduğumuzu, onların her derdiyle dertlendiğimizi ve çözüm projelerimizi hayata geçirdiğimizi tekrar vurguluyoruz. Adalet, demokrasi, hak ve hukuk yolunda el ele, kol kola, omuz omuza yürüyerek bu birlikteliği daha da büyüteceğiz ve gelecek güzel günleri birlikte kucaklayacağız'' ifadelerin kullandı.

Deklarasyonun açıklanmasının ardından büyükşehir belediye başkanları kentten ayrıldı.