CHP'li Altay'dan tepkilere sert yanıt!

CHP'li Engin Altay'dan iktidara Adnan Menderes yanıtı geldi. Altay, konuşmasının videosunu da paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir televizyon programında 27 Mayıs askeri darbesi sonrasında idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes'le ilgili yaptığı açıklamaların iktidar tarafından 'darbecilikle' suçlanmasına tepki gösterdi. Konuşmasının videosunu paylaşan Altay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır" dedi.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay KRT'de katıldığı bir programda, "Benzetme yapmış gibi olmasın, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?' diye bir soru sormuş ol lütfen (moderatöre hitaben). Ben de şöyle cevap vereyim, Menderes'i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o. Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk’ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, 'sonu benzemesin' Menderes’e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz” demişti.

Altay Gazeteci İsmail Saymaz'ın araya girerek, "Açarsanız, yanlış anlaşılmasın, 'sonu benzemesin' cümleniz için" demesi üzerine de Altay "Tabii, Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye'ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete, demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiç birimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?" demişti. Altay'ın bu açıklaması iktidar yanlısı medya organlarında kesilerek yayınlanmış, aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu hükümet üyeleri ve AK Parti yöneticilerinden Altay'a yönelik 'darbecilik' suçlamaları gelmişti.