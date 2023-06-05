CHP'li Aslanoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: İzmir performansını gösteren başka bir il yok

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “İzmir performansını gösteren Türkiye genelinde başka bir il yok” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimleri süreci ve sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İl başkanlığı binasında gerçekleşen basın toplantısında Aslanoğlu, İzmir’in CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıktığını söyledi.

“SADECE İZMİR OLSAYDI AÇIK ARA FARK OLACAKTI”



Seçim sonuçlarını 2018 ve 2019 yıllarında yapılan seçimlerle kıyaslayarak değerlendiren Aslanoğlu, “2018 seçimlerinden bu yana yapılan tüm seçimlerde… İlk olarak katılım oranları. 2018’da katılım yüzde 89 oranındaydı. Biz bu oranın arıtılmasının olumlu sonuçların olacağını düşündük. Ve 14 Mayıs’ta katılım oranı çok yüksekti. Yüzde 90,35’ti. Çok uzun yıllardır Türkiye’de seçime katılım oranı yüzde 80’lerin üzerinde olmuştur. Yüzde 90’ların üzeri çok iyidir. 2. turda hem İzmir’de hem de ülke genelinde yüzde 3-4 oranında düşüş olmuştur. Seçim sonuçları… En çok önemsediğimiz cumhurbaşkanlığı sonuçları. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmir her zaman olduğu gibi CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıkmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun oyu, Erdoğan’ın aldığı oydan 1 milyon 20 bin fazlaydı. Eğer ki seçim sadece İzmir’de olsaydı açık ara fark olacaktı” diye konuştu.

“HEDEFE VARAMAMIŞIZ”

Seçim sonuçlarına bakıldığında İzmir’in performansını gösteren Türkiye genelinde başka bir il olmadığını kaydeden Aslanoğlu, “11 CHP’li büyükşehir belediyesinin sonuçlarına baktığımızda İstanbul’u saymazsak kalan 9’unun toplamı İzmir’i oluşturmuyor. İzmir Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıkmıştır. İzmir her zaman olduğu gibi aydınlığa sahip çıkmıştır. İzmir’in diğer illere göre oranı nedir? 2019 yılına göre oyların artış ve azalışına baktığımızda İzmir, oyunu yüzde 6’nın üzerinde artıran şehrimiz. Parti olarak milletvekili seçiminde aldığımız oylar aşağı yukarı bir önceki seçimin aynısı. Ciddi bir oy artışımız yok. AKP’de düşüş var. Seçime giren birçok parti oldu. İlçelere baktığımızda 2019 seçimlerine göre aşağı yukarı aynı sonuçlar. Bir tek Kiraz ve Kemalpaşa’da Erdoğan’ın arkasında kaldık. Kalan 28 ilçede ipi önde göğüsledik. Yani çok başarısızız denilen bir ilçemiz yok. Ayrıca metropol ilçelerimizin tamamı oylarını yükseltmiştir. Kiraz ve Kemalpaşa da dahil olmak üzere kırsalda da oylarımız yükseldi ancak orada bu yükseliş önce geçmemize yetmedi. Evet oyların artışına rağmen hedefe varamadıysak şunu görmeliyiz. Hedefe varamamışız. Sonuçta iktidar olmak için yola çıkıyorsunuz” ifadelerini kullandı.