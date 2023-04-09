İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
0
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
0
Altınordu - Eyüpspor: 1-2
Altınordu - Eyüpspor: 1-2
0
İYİ Partili Çıray: "Baraj altına düştük" dedi, adaylıktan çekildi
İYİ Partili Çıray: "Baraj altına düştük" dedi, adaylıktan çekildi
0

CHP'li Aslanoğlu’ndan milletvekili adayları mesajı: Biz kazanacağız

CHP'li Aslanoğlu’ndan milletvekili adayları mesajı: Biz kazanacağız
09 Nisan 2023 Pazar 16:58

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Adaylarının kesinleşmesinin ardından “Sana Söz Biz kazanacağız” mesajı verdi.


Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partisinin İzmir milletvekili adaylarının liyakat sahibi ve çalışkan isimlerden oluştuğunu belirterek halkın iktidarına 34 gün kaldığını, 15 Mayıs itibariyle Türkiye’ye tam anlamıyla baharı yaşatacaklarını belirterek, şunları söyledi:

15 MAYIS’TA TÜRKİYE’YE BAHARI YAŞATACAĞIZ, MİLLET KAZANACAK


"Millet İktidarına ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na sayılı günler kala milletvekili adaylarımızın kesinleşmesiyle artık daha da hızlı çalışarak, adaylarımızı halkımızla buluşturacağız. İzmir’in vekil adayları İzmir’e yakışan, liyakat  sahibi, çalışkan isimlerden oluştu. Gerek ittifak kontenjanından gerekse örgütümüz içinden belirlenen adaylarımız Millet iktidarının milletvekilleri olacaklar.  İzmirliler ile birlikte halkın iktidarına 34 gün kalmışken, ülkemize çöken kara bulutları dağıtmak, adaleti ve İzmir kimliğini tüm ülkede hakim kılmak için omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Elbette tüm aday adaylarımız bu listelerde yer alacak donanıma sahipti. Ancak sadece 28 kişilik bir liste belirleniyor. Aday adaylarımızın uzmanlığına, emeğine ve verecekleri desteğe şimdi daha çok ihtiyacımız var.  Hedefimiz belli.15 Mayıs sabahı Türkiye’ye tam anlamıyla baharı yaşatacağız. Birlikte çalışacağız, biz kazanacağız, millet kazanacak."
 

Etiketler; #Şenol Aslanoğlu #izmir #chp
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
AK Parti İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu
Sonraki Haber
Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşa'sı AK Parti Manisa 1. sıra milletvekili adayı gösterildi
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
0
AK Parti İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu
AK Parti İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu
0
İYİ Parti İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu
İYİ Parti İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu
0
CHP İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu
CHP İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu
0
Çıray'dan partisine yaylım ateşi: Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet
Çıray'dan partisine yaylım ateşi: Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet
0
İYİ Partili Çıray: "Baraj altına düştük" dedi, adaylıktan çekildi
İYİ Partili Çıray: "Baraj altına düştük" dedi, adaylıktan çekildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.