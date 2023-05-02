CHP'li Batur: Artık değişim şart, hep birlikte bu gidişatı değiştireceğiz

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kahramanlar ve Toros Pazaryerlerine giderek pazarcı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşla dertleşen Başkan Batur, “Kime sorsak konu aynı: ekonomi. Pazaryerlerinden yükselen ses ile görüyoruz ki vatandaşın en önemli sorununun ekonomik sıkıntı olduğu çok açık. Vatandaşın alım gücü düştü, esnafımız kepenk kapatıyor. Bu sistemin iflas ettiğini hepimiz görüyoruz. Artık değişim şart. Hep birlikte bu gidişatı değiştireceğiz” dedi

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un düzenli olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin bu seferki durağı Kahramanlar ve Toros Pazaryeri oldu. Pazarcı esnafına hal hatır soran Başkan Batur, pazar alışverişini yapmaya çıkan vatandaşla da dertleşti. Fiyat artışlarının açıkça görüldüğü pazarlarda esnafın ve vatandaşın gündeminin ana başlığı, alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı oldu.

Vatandaşın en büyük sıkıntısı alım gücü

Ekonomik şartlar karşısında ayakta durmaya çalıştıklarını dile getiren vatandaşları dinleyen Başkan Batur, ekonominin ve siyasetin nabzının pazarda attığını dile getirerek, “Pazaryerlerini dolaşırken nabzı anlıyorsunuz. Vatandaş önümüze geçiyor, ‘Bu fiyatlar nedir başkanım’ diyor. Sorumlu biz değiliz ama bize serzenişte bulunuyor. Vatandaşın en büyük sıkıntısı, alım gücü. Mutfaktaki yangın çok büyüdü. Artık öyle bir noktaya geldik ki insanlar taneyle satın almaya çalışıyor; bir kilo değil de yarım kilo, 250 gram alıp evine götürebiliyor. Pazaryerlerine girmek lazım, siyasetin nabzı orada. Pazaryerlerinden aldığım izlenim, vatandaşın serzenişinin en önemli nedeninin ekonomik sıkıntı olduğu” diye konuştu.

“Hep birlikte bu gidişatı değiştireceğiz”

“Asgari ücrete zam geliyor, emekli maaşına zam geliyor ama yapılan zamlar bir ay sonra eriyor, çünkü alım gücü bitiyor. Vatandaş şu anda maaşlara yapılan zamlarla, katkılarla avutulacak durumda değil” diyen Başkan Batur, halkın kararını verdiğini ve değişim döneminin geldiğini vurguladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sistemin iflas ettiğini hepimiz görüyoruz. Ekonomik krizin en üst noktaya çıktığı bir süreç yaşadık. Artık bu sistemin bize uygun olmadığını bütün Türkiye biliyor. Sistemi değiştirmemiz lazım. Parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Vatandaşın alım gücü düştü, esnafımız kepenk kapatıyor. Bu sistemin iflas ettiğini hepimiz görüyoruz. Artık değişim şart. Hep birlikte bu gidişatı değiştireceğiz.”