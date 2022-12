CHP'li Bedri Serter: Çay simit hesabıyla gidecekler

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tablo üzerinden AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulunan CHP Ekonomi Masası Üyesi ve İzmir Milletvekili Bedri Serter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 90’lı yıllarda yaptığı çay simit hesabını hatırlatarak “Bir çay, simit hesabıyla gelen iktidar onunla gidecek. Türkiye’yi biz düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ekonomi Masası Üyesi ve İzmir Milletvekili Bedri Serter, ülke ve İzmir gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet iktidarına sayılı günler kaldığını belirten Serter, Türkiye’nin 5 ay sonra aydınlık, güzel, güneşli günlere uyanacağını söyledi.

VARLIKLARINA VARLIK KATTILAR

Siz aynı zamanda CHP Ekonomi Masası Üyesiniz şu anda Türkiye’de nasıl bir ekonomik tablo var?

-15 Temmuz olaylarından sonra Türkiye ekonomisindeki çatırdamalar başladı. Hain darbe girişiminden sonra Türkiye’ye karşı özellikle yurt dışında güvensiz bir bakış açısı oluştu. Özellikle yatırıma yönelik sermayeler kısıldı. Kısılınca öz sermayede dar olduğu için hükümet hedeflerine ulaşamadı. Birde üzerine Tayyip Erdoğan’ın 2018’de tek adam hedefi dolayısıyla ekonomiye gerekli önem verilmedi. Ama burada darbeyi yiyen 3 milyon 900 bine yakın esnaf, KOBİ ve buna benzer küçük işletmeler oldu. Bu işletmelerin sermayeleri gün geçtikçe daralmaya başladı. İşçi çıkartmalar başladı. Büyüyen sanayiciler ve yurtdışı ile irtibatı olan daimi olarak ihracat yapan firmalar oradaki pozisyondan nemalandılar diyebiliriz. Akılcı bir politika izleyen sanayiciler faydalandı. Fakat küçük esnaf bitti, onun arkasından Covid geldi. Covidle beraber dünya durdu, Türkiye durdu, işyerleri kapandı. Bir emirle neredeyse bakkallar bile tek adam rejiminin emriyle kapanmaya yüz tuttu. Çok zor günler yaşadı Türkiye. Bu arada insanlar işyerlerini kaybettiler, varlıklarını kaybettiler. Geçim şartları çok zorlaştı. Herkes evine kapanmış vaziyetteydi bu süreç çok zor atlatıldı. Gerekli olan desteği iktidar veremedi. Verememesinin sebebi ise ihtiyaca mukabil bütçelemelerini sağlıklı yapmadıklarından ve yönetim zafiyetine uğradıklarından dolayı. Artı küçük esnafı, KOBİ şeklindeki işletmeleri görmemezlikten geldikler. Çünkü hedefleri onların çok büyüktü. Sadece çok büyük işletmelere destek veririm şeklindeydi. Oradan nemalanma şansları çok daha yüksek. Artı özellikle Türkiye bütçesini betona yatırmayı yeğlediler. Çünkü bu beton siyaseti onların ekonomik varlıklarının pekiştiği noktalar oldu, varlıklarına varlık kattılar. Herhangi bir devlet işletmeine bardak satın alındığı zamanbeş liralık bardak 2 bin TL’ye fatura edildi. O faturalar bizim elimize geçti. Bu paralar onları şımarttı. Ama bir tarafta da halkı varlıksız bıraktılar.

EN BÜYÜK DARBEYİ KOBİ’LER GÖRDÜ

Covid döneminde işletmelere bir tek 750₺ destek verdiler. Artı 500₺ arkasından bir yan destek daha verdiler. İnsanlar dedi ki "Biz 40 yıl bu işletmelerden vergi ödedik, devletimiz bize 40 gün bakamadı". Bu tabirlerle insanların moralleri kalmadı. Covid bittikten sonra da bir rahatlama başladı. Özellikle 19 ay kahvehaneler, restoranlar ve lokantalar kapalı kaldı. Türkiye şartlarında insanların 19 değil 19 gün yaşama şansı yok. 19 günlük gıdalarını ceplerine koyacak bir imkânları yok. Şu anda bile kesinlikle yok. Bu süreç kötü yönetildiği için yeni bir sürece başlandı. Eylül 2021’de Cumhurbaşkanı ortaya bir nas hikayesi çıkardı. Bu faizle olmaz, biz Müslüman’ız olmaz derken bir gecede dolar sekiz liradan on sekiz liralara fırladı, ucube bir düzen başladı. Faizi 19’dan direk 16’ya çektiler. Ondan sonra daha aşağı çekeceğiz dediler bu sefer normal piyasa şartlarındaki faiz 35’lere hopladı. İnsanlar kredi bulamaz hale geldi. Doların üstünde baskı kurmaya çalıştılar 13, 50 ₺’ye indirdiler. Bu durum insanların ellerindeki sermayeleri birkaç gecede yitirmelerine neden oldu. Burada da yine en büyük darbeyi gören küçük esnaf ve KOBİ’ler oldu. Bugün geldiğimiz noktada KOBİ düzeyindeki işletmelerin 100 liralık sermayesi 20 liraya düştü, eridi veya sıfıra düştü. Çünkü elektrik paraları yüzde 550 doğalgaz ücretleri yüzde 255 arttı. Diğer hiçbir şeyin önüne geçemiyorsunuz. Bir kap yoğurt 40₺ oldu. Bir ekmek iki liradan beş liraya geldi. Bir çay, simit hesabıyla gelen iktidar onunla gidecek. Bir çay, bir gevrek 20₺ oldu. Üç öğün yesen 60 lira. Dört kişilik ailenin üç öğün çay ve gevrekle doyduğunu düşünün bir ayda 7 bin lira. Bugün asgari ücret 5 bin 500 lira. Onu bile karşılamıyor.

HÜKÜMET DİYE BİR ŞEY YOK

Türkiye ekonomisinin 2016’dan bu yana kötüleştiğini görüyoruz. Peki, son 6 yıllık süreçteki ekonomideki kötüye gidiş 2001 ekonomik krizi sonrası iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilk 15 yılında iyi bir ekonomi yönetimi sergileyememesinden kaynaklı mı?

-2001’de çok büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Sonrasında Bülent Ecevit IMF’in önerisiyle Kemal Derviş’i bakan yaptı ve IMF kapılarını Türkiye’ye açtı. Kapılar açıldığında bir yol haritası sunuldu. O yol haritasıyla beraber 3-5 ay içinde bir düzelme hissettik. Fakat ne olduysa oldu üçlü koalisyonun içinde yer alan Devlet Bahçeli yine ‘Hükümetten çekiliyorum, seçime gidiyoruz’ dedi. Yapılan seçimler sonrası iktidara gelen AKP akıllı davrandı. IMF’in verdiği raporlamalara ve yol haritasına uyarak aynı reçeteyi devam ettirdi. 2004’e kadar piyasa toparlandı, iş hayatı canlandı. Bunların en başarılı olduğu yıllar; 2004, 2005 ve 2006. Ama bu yıllarda ülkeye inanılmaz bir dolar girişi oldu. Bu sefer ithalata çok dönüldü. O dönemde Çin inanılmaz büyük fabrikalarla beraber dünya pazarını eline almak istiyor. Biz de bedava bulmuş gibi ithalata yönelme oldu. Hatta benim o dönemde bir demecimde “İzmir Körfezi’ne gelen her gemi bir fabrika kapatıyor” demiştim. Böyle olunca Türkiye'deki sanayi kuruluşları daralmaya başladı. Sonrasında 2008 krizi hakikaten teğet geçti. Akılcı bir politika izlediler. 2009’de ivme yakalandı. 2013’e kadar biraz daha toparlanmalar falan oldu ama sonra hepten koptular. 17-25 Aralık’tan sonra yavaş yavaş aşağıya göçmeler başladı. Ortak oldukları FETÖ örgütü ile kapışmaya başladılar. Bu kapışmaların sonu 15 Temmuz olaylarına kadar devam etti. Tabi ki bu olanları dünya da dikkatli izledi ve dikkatli izlerken de onların Türkiye getirmiş oldukları sermayeleri kendileri çekince Türkiye baş başa kaldı. Şu anda ciddi bir yönetimsizlik var. Çünkü 85 milyon bir yana bir tek adam bir yana. Bir tek adam ne derse hükümet onu gerçekleştiriyor. Hükümet diye bir şey yok. Hükümet; tek adam. 85 milyonluk bir halk “Acaba bugün Tayyip Erdoğan ne diyecek?, Ne sürpriz çıkartacak?, Eğrisi doğrusu ne?” diye bakmaya başladı.

SANAYİCİNİN BELİNİ BÜKTÜLER

Merkez Bankası politika faizini yüzde 9 seviyesine kadar indirdi. Ancak sanayici, tacir bankalardan yüzde 25 faiz ve kısa vadelerle zor kredi bulabiliyor. Döviz kurları da oldukça yüksek bu şartlarda nasıl yatırım olabilir?

-Sanayicinin beline büktüler. Sanayicinin yurtdışından getirdiği dövizinde yüzde 40’ını Türk Lirasına çevirme zorunluluğu getirildi. Bu adam zaten üretiminin yüzde 60-65’ini ithalattan gelen hammadde ile karşılıyor. Birde sen kendini süspanse etmek için yüzde 40’ını bozdurtursan belini bükersin. Son üç ayda sanayici yüzde 40 eksiye çalışmaya başladı. Artı birde Kur Korumalı Mevduat çıkardılar. Orada da inanılmaz derecede bir faiz ödemesi var. Nerede kaldı nas, nerede kaldı niyaz? Hiçbir şey yerine oturmuyor ama Türkiye’yi biz düzelteceğiz. İktidara geldiğimiz an itibariyle çok değişik şeyler yapacağız.

SANKİ AYNI TAKTİKLER UYGULANIYOR

Son dönemde yaşanan terör saldırılarıyla birlikte 7 Haziran-1 Kasım 2015 süreçleri akıllara geldi. Çeşitli siyasilerden de “Sert bir seçime gidiyoruz” ifadelerini duyuyoruz. Siz bu atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Biz bunu 2015’te iki seçim arasında yaşadık. Çünkü 7 Haziran seçimlerinde AKP iktidarını kaybetti. Koalisyon hükümeti kurulacaktı fakat Tayyip Erdoğan'ın kurulmasını istemedi. Tekrardan “Seçime gidilecek” dedi. Arkasından 1 Kasım’ı yaşadık. Ama bu arada bir korku imparatorluğu oluşturuldu. Türkiye'de dış güçler mi, iç güçler mi, karanlık güçler mi buna ne isim veriliyorsa halkımızı korkuttu. Bize gerçekten İstiklal baskını o dönemi çağrıştırdı. Çünkü iktidar kaybediyor, kaybetmekte mecburiyetinde. Böyle bir düzen olamaz. Türkiye bu düzene alışık bir yapıya sahip değil. Bir kişi mi 85 milyon mu? 85 milyon kardeş, bir kişi sen bir şey değilsin, bir şey ifade edemez. Ondan dolayı bu seçimlere giderken sanki aynı taktikler uygulanıyor havası var. Bunu çok net biz deklare ediyoruz. Çünkü bunu biz siyasi olaraktan yaşadık. Bir de artık bunun Türkiye'de yaşanmasına karşıyız ve yaptırmayacağız.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASINI İSTİYORUM

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce adaylığının daha erken açıklanması halinde daha fazla oy alabileceğini belirtmişti. Altılı Masa’da Cumhurbaşkanı adayını açıklamakta sizce geç mi kaldı, yoksa bu bir strateji mi?

-Altılı Masa, Millet İttifakı’nın bir anlayışla yol haritası olması gerekiyor. Sadece bu masa oturup cumhurbaşkanı adayını belirleyecek bir masa değil. Uzun zamandır çalışmalar yapılmakta ve ilk meyvesini de verdi. Anayasa değişikliği ile ilgili. Bir ay sonra da hükümet olduğumuz an itibariyle iktidarımızın neler yapacağına dair hükümet programımız ortaya çıkacak. O program çıktığı an itibariyle de cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Çünkü bu masanın esas hedefi cumhurbaşkanı adayı çıkartmak değil. Bu masanın esas hedefi; Türkiye Cumhuriyetini bu yönetimden nasıl kurtarabiliriz, halkımızın nasıl refah seviyesini arttırabiliriz. Tek adam zihniyetini bir an evvel ortadan kaldırıp Atatürk’ün bize bıraktığı cumhuriyette tekrardan demokrasiyi tekrar adaleti, tekrar özgürlükleri ve tekrar hayat şartlarını insanlara göre nasıl ayarlayabiliriz projesi. Onun için bir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak Genel Başkanımın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyorum. Biz bu yolda yol yürüyoruz ama takdir masanın, Genel Başkanımızın. Onun vereceği kararın arkasında olacağız.

Cumhurbaşkanı seçiminin yanı sıra milletvekilliği seçimi de var. Teğmen Çelebi vakasını da önünde bulundurarak milletvekili adayları nasıl belirlenirken nelere dikkat edilmeli?

-O bahsettiğiniz isim benim için yok farz edilen bir siyasetçiyse siyasetçi. Konuşmayı bile tenezzül etmiyorum o kişiyi. Her elma kasasında bir tane çürük olabilir. Bu çürük, önemli olan başka yerlere sirayet etmemesidir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok büyük bir partiyiz. Türkiye'de inanılmaz örgütümüz ve yapımız var. Hemen hemen 1.5 milyona yakın üyemiz var. 11 tane büyükşehir, 254 tane ilçe belediyesini yönetmekteyiz. Yani iktidarın alternatifi bir iktidarımız var. Yerel yönetimlerdeki başarılarımız bizim iktidarda başarı getireceğimizi göstermekte. Bu dönemde de ön seçim olmayacak ama sıralama ile milletvekilleri en iyi şekilde seçeceğiz. Şu anda görev yapan 135 milletvekiliyiz. Hepimiz birbirimizden çok değerli ve kıymetliyiz. Hepimizin kendi branşlarında başarıları var. Ciddi bir ekip çalışmasıyla bu işi sürdürmekteyiz. Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda veya partimizin düzenini bozmayacak şekilde bu dönemde de en iyi milletvekilleriyle bizim hedefimiz Millet İttifakı olarak 400 milletvekilini almaktır. CHP olarak 250 milletvekiline ullere ulaşabileceğimizi zannediyorum. En seçkin insanlar, en seçkin dostlar bizim partimizdedir. Şu anda partimizin mahalle delegesinden üst kademesine kadar hepimiz birer neferiz.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın İzmir’de hedeflerinin 12 vekil olduğunu yönündeki söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Hamza Dağ’ın hayalleri yüksek ama kendisine naçizane tavsiyem iki, iki dört milletvekili alırlarsa öpsünler başlarına koysunlar. Baksın kendisini birinci veya ikinci sıraya koymaya.

Bu dönem CHP’nin iktidara en yakın olduğu dönem olarak değerlendiriliyor. Parti örgütlerinin motivasyonu nasıl?

-Motivasyon çok yüksek. Çünkü iktidar motivasyonu, motivasyon Türkiye’nin huzura çıkması motivasyonu. Bunu da ancak Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı ile gerçekleştireceğimizi bütün örgütümüz bilmekte. Ondan dolayı mahalle delegesi de genel başkanda aynı motivasyonda çalışıyoruz. Birbirimizden hiçbir eksiğimiz ve fazlalığımız yok. Başarı bizim, genel seçimlerde bu iş bitiyor.

İzmir’de AK Parti iktidarının vaat ettiği ya da başlayıp bitirmediği çeşitli projeler var? Çandarlı Limanı, Ankara- İzmir Hızlı Tren Hattı gibi. Yarım kalan projeler İzmir’i nasıl etkiliyor?

-2014’te Binali Yıldırım İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığına adayı olduğunda 35 proje ile yola çıktı. 35 tane değil 3.5 tane projeyi bile daha sonuçlandıramadılar. İktidar olmak farklı bir boyuttur; sadece iktidar olmak o şehirdeki büyük şehri almakla bitmez. Eğer sen sonrasında başbakanlık yaptıysan eğer bu şehrinde milletvekiliysen verdiğin o sözün sonuna kadar arkasında durmak mecburiyetindesin. Ben bütün projeleri takip ediyorum. Şu anda sadece milletin cebinden Ankara- İzmir Hızlı Tren Hattı için 15 milyar ₺boşa gitti. Kimin cebine gittiği belli değil. Çok ciddi paralar bunlar. Çandarlı'daki beton döktükleri iskelenin ayaklarının demirleri çıktı. Liman çöküyor, orada hiçbir şey yapılmadı. İkinci çevre yolu yapılacaktı projelerini bize göstermiyorlar. Yolun nereden geçeceğini Büyükşehir bile bilmiyor. Şehir efsanesi Şehir Hastanesi’ni yaptılar gidecek yol yok.

HİÇBİR GÖREVDEN KAÇMAYIZ

Önümüzdeki süreçte tekrar milletvekili adayı olacak mısınız ya da CHP iktidarında bir bakanlık beklentiniz var mı?

-Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin şu an milletvekiliyim ama sade bir üyesiyim. Bugüne kadar partimin verdiği bütün görevlerde en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Milletvekilini de beş yıldır iyi yaptığıma inanıyorum, öyle de gözlemliyorum. Bu süreçten sonra yine genel merkezimizin, özellikle Genel Başkanımız bizi görmek istediği yer neresiyse orada çalışmaya hazırız. Tabii ki siyaset iddia işidir. İktidar olduktan sonra çalışılabilecek bir yığın birimler var. O birimlerden herhangi biri uygun görülürse hakkıyla yapacağımıza inanıyorum. Bir kere İzmir bizi yüceltiyor. Türkiye Cumhuriyeti yüceltiyor. Hiçbir görevden kaçmayız. Zaten siyasette yerinde durmak diye bir şey yoktur.

TEK KELİME TEK CEVAP

Devlet: Türkiye

Hükümet: İktidar

Halk: Her şey

Enflasyon: Hayatın sonu

Refah: Güzellik

Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı Adayımız

CHP: Atatürk’ün eseri

Atatürk: Büyük Atamız

SÖYLEŞİ: FATİH ÖZKILINÇ