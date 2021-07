CHP'li Beko: AKP ülkeyi cayır cayır yakıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, Türkiye’nin dört bir yanında neredeyse eş zamanlı çıkan orman yangınlarına isyan ederek “Her yaz, ormanlarımızla birlikte yüreğimiz yanarken sürekli tekrarlar olduk; bu yangınlar sabotaj mı? Hem ortaya çıkışında, hem sorumluların cezasız bırakılmasında hem de söndürmedeki beceriksizlik ve yetersizliğiyle dün olduğu gibi bugün de AKP iktidarı tüm ülkeyi cayır cayır yakıyor!” dedi

Türkiye’nin dört bir yanında özellikle de kıyı kesimlerinde etkili olan yangınların kontrol edilememesinin iktidarının beceriksizliği olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, yangın bölgelerinin özelliklerine bakıldığında ‘kasıtlı’ çıkarılma olasılığının yüksek olduğunu iddia etti. “Manavgat, Marmaris, Bodrum, Mersin, Adana Kozan gibi Türkiye’nin en turistik bölgeleri ile birlikte ülkenin pek çok yerinde yangın var. Çeşme, Seferihisar gibi bölgelerimizde de ne yazık ki yaz mevsiminde çok fazla yangın haberi alıyoruz. Ancak pek çoğunun altından kasıt çıkması insanlık için çok utanç verici bir durum. Canlılar yok olurken, küller içindeki kaplumbağaların fotoğraflarına rağmen birileri buralarda yapacağı binaların resmine bakıyorsa insanlıktan şüphe edilmeli. Ülkenin bir anda gündemi yangınlar oldu ve dört bir yanda yangın haberleri iki gündür gündemi sardı. Bu kadar tesadüf olabilir mi?” diyerek isyan etti.

AKP İKTİDARI BECERİKSİZLİĞİNİ ‘CAN’LA ÖDETİYOR!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2009-2019 yılları arasında Türkiye’deki yangınlara Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ile müdahale ettiğini hatırlatan CHP’li Beko, 2019 yılından itibaren THK ile sözleşme imzalanmadığı için THK’nın yangın söndürme uçaklarının kullanılmadığına vurgu yaptı. Beko, “Bu ayıbı, bu beceriksizliği nasıl kapatacaksınız. AKP iktidarı beceriksizliğinin faturasını bugün bütün canlılara canlarıyla ödetiyor. THK ile yeniden sözleşme imzalanmadığı için uçaklar havalanamıyor. Altı yangın söndürme uçağı THK’nın hangarlarında yatıyor. Kayyım atandıktan sonra yangın söndürme uçaklarında ve yangın söndürmede deneyimli pilotların işine de son verildi. 2020 yılında Ruslardan 2 uçak kiralandı. Yerli ve milli diyenler bizim uçakları bırakıp, 2 Rus uçağından medet umar durumda. Bunlar vatana ihanettir, vatana ihanet suçudur! Ormanlar önce yakılıyor, sonra talana açılıyor. Bu halka ihanettir. Teknolojiyi azaltıyorsunuz ama insan gücünü yok sayarak! İşçi sayısı yetersiz olduğu için yangınlara yeterli müdahale yapılamıyor. Arasözlerde eskiden 5 işçi olurdu şimdi 2 işçi bulunuyor. Mühendis sayısı az, liyakat yok! Eskiden ormancılar o bölgenin köylülerinden seçilirdi, şimdi bölgeyi bilmeyen işçi çalıştırılıyor. Bölgelere başka yerlerden işçiler taşınıyor, onlar da hem sayıca hem de bölgeyi tanımadıkları için yetersiz kalıyorlar maalesef” açıklamalarını yaptı.

ÇİVİ ÇAKILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

“Yangınlarla birlikte özellikle kıyı bölgelerinin imara açılması ile ilgili kaygılar artıyor” diyen Beko, “Ne olursa olsun bu işin takipçisi olacağız. Buraları yeniden ağaçlandıracağız, yaralarımızı birlik olup saracağız. Buralara çivi dahi çakılamaması için gerekli mücadeleyi vermeye hazırız. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ormansız yurt, vatan değildir’ sözü her şeyi anlatıyor. AKP’li bakanlara, yetkililere, yurdunu, vatanını seven herkese bu sorumluların bir an önce bulunması çağrısını yapıyorum. Bu vatani bir sorumluluk ve görevdir. Yangında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaşamını yitiren tüm canlıların ve ağaçlar ile bitkilerin acısını yüreğimizde hissediyor, bunların sorumlularının bulunması için tüm gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha vurguluyorum” diye konuştu.