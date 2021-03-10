CHP'li Beko: Aliağa yeni taş ocağını kaldıramaz!

CHP İzmir milletvekili Kani Beko, İzmir Aliağa'da açılması planlanan taş ocağına tepki gösterdi

CHP İzmir milletvekili Kani Beko, İzmir Aliağa’daki Çaltılıdere taş ocağı projesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu. Bakan tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi veren Beko, “Yeni kurulması planlanan bu taş ocağının var olan diğer taş ocakları ile birlikte çevreye büyük zarar vereceği bilinmesine rağmen hangi gerekçe ile bu süreç başlatılmıştır? Çaltılıdere yeni bir taş ocağını daha kaldıramaz!” dedi.

YERLEŞİM YERLERİNE ÇOK YAKIN!

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi civarında açılması planlanan yeni bir taş ocağı için ÇED izni verilerek sürecin başlatılmasına tepki göstererek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Taş ocağının yerleşim yerlerine çok yakın olmasının büyük bir ekolojik denge sıkıntısı yaratacağı, insan ve diğer canlı yaşamını olumsuz etkileyeceği konularını irdeleyen Beko, bu çerçevede aşağıdaki sorulara cevap istedi;

Yeni kurulması planlanan bu taş ocağının var olan diğer taş ocakları ile birlikte çevreye büyük zarar vereceği bilinmesine rağmen hangi gerekçe ile bu süreç başlatılmıştır? Kurulacak taş ocağı yerleşim alanlarına çok yakın bir bölgede yer almaktadır. Bölgede bulunan tarım alanlarının, yeraltı sularının ve hayvanların bu ocak nedeniyle zarar göreceği açıktır. Buna rağmen bu sürecin başlatılmasının gerekçesi nedir? Bölgede aktif olarak çalışmaları devam eden kaç adet taş ve mermer ocağı bulunmaktadır, kaçı ruhsatlandırılmıştır, kaç taş ocağı ve kaç mermer ocağı ruhsat alımı için başvurmuştur? Bölgede bulunan taş ve mermer ocakları için hangi sıklıkta denetimler yapılmaktadır? Bu denetimlerin sonuçları nelerdir? Bölgede bulunan tarım alanlarına ve yeraltı sularına dair gerekli ölçümler yapılmakta mıdır? Öyleyse sonuçlar nedir? Bu süreçte zarar gören tarım alanları ve ürünlerle ilgili bir tasarrufunuz olacak mı? Hayvancılık ile geçinen bölge halkının uğrayacağı zarar açıktır. Bu sürecin sonunda mahallede ve ilçede büyük bir çevre kirliliği ve olumsuz sağlık koşulları oluşacaktır. Ayrıca açılan bu ocak bölgede ekonomik kayba da neden olacaktır. Bu durumun tazmini için bir planınız var mıdır?