CHP'li Beko birlik mesajı verdi

İzmir'de faaliyet gösteren 68 Balkan Sivil Toplum Kuruluşu ile bir araya gelen Balkan kökenli İzmir Milletvekili Kani Beko, Balkan göçmenlerinin gücünü birleştirmesi ve daha etkin bir şekilde temsil edilmesi için birlikte çalışacaklarını söyledi. Beko, "Amacımız birlik olmak. İzmir'deki Balkan kökenli yurttaşlar olarak birlikteyiz, bir aradayız ve güçlüyüz" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balkan kökenli İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir'de faaliyet gösteren Balkan STK'ları ile Tarihi Asansör Ceneviz salonunda buluştu. İzmir'deki Balkan kökenli yurttaşların yüzde 80'nini temsil eden 68 sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin katıldığı toplantıda birlik vurgusu yapıldı. Sözlerine "Bölüşürsek tok oluruz, birleşirsek var oluruz, bölünürsek yok oluruz" diyerek başlayan Beko, "İzmir'deki Balkan kökenli yurttaşlarımızın en etkin şekilde temsil edilmesi, temsiliyette yeterli söze sahip olması, belediyelerimizle koordineli bir şekilde verimli çalışmaların yapılması için fikir alış verişi yapmalıyız. İzmir'den güzel iş birliklerinin ve çalışmaların çıkacağına inanıyorum. Bize düşen görevleri yapmaya hazırız. Her topluluk gibi bizim için temsiliyette söz hakkı olması gereken önemli topluluklardan birisidir Balkan göçmenleri. Kendim de bir Balkan göçmeni olarak sizleri bir araya toplamak ve ortak çalışmalarda sizlerle iş birliği yapmak benim için bir onur olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu partiler üstü bir konu

Katılımın yoğun olduğu ve her görüşten Balkan STK temsilcisinin katıldığı toplantının çok verimli geçtiğini söyleyen İzmir Milletvekili Kani Beko, şunları dile getirdi: "Toplantıya katılan, destek veren, katkı koyan başkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Amacımız o parti bu parti diyerek bölünmek değil, birlik olabilmek. İzmir'de yaptığımız bu toplantı ile kentin dinamiklerinden biri olan Balkan STK'larını ilk kez bu kadar geniş katılımla bir araya getirmiş ve sizleri dinlemiş olduk. Bundan sonraki adımlarımızı birlik içinde ve çok daha güçlü atacağız. Bu partiler üstü bir konu ve ben de halkın bir temsilcisi olarak sizlere katkı sağlamak için çalışıyorum. Örgütlü olmanın, topluluk olarak hareket etmenin getirdiği avantajları sizlere sağlamak istiyoruz. Biz Balkan göçmenlerinin hemşehrisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden, onun devrim ve ilkelerine sahip çıkarak bu kentin, bu ülkenin gelişmesi için hep birlikte çalışacağız."