CHP'li Beko: EYT'lilerin hakları gasp edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AKP'nin emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifinin görüşmelerinde söz alan CHP İzmir milletvekili Kani Beko, ''EYT'liler bir kez daha AKP tarafından hayal kırıklığına uğratılmışlardır, hakları gasp edilmiştir. Bugün bu Komisyonda bu haksızlıklar giderilmelidir'' dedi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, AKP'nin bir kez daha yurttaşlarımızı aldatmış olduğunu belirterek,'' Mecliste yaptığımız eleştiri sonrası EYT'li arkadaşlarımız isterlerse işyerinde çalışmaya devam edecekler; bu, bana göre iyi bir gelişme. Bundan sonra destekleme primini işverenlere verecek, EYT'liler açısından bu da bir gelişme. Getirilen düzenlemeyle yaş sınırı ortadan kaldırılmış fakat maalesef prim sınırı getirilmiştir. Çalışma Bakanının sözüne güvenen EYT'li yurttaşlarımız bankalardan kredi çektiler ve dolayısıyla... Bazıları arabasını ve arsasını sattılar. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması için, eksik primleri ödemek için geriye dönük borçlandılar. Eksik prim borçlanması nedeniyle maalesef borç batağı içine girdiler. Şimdi, kademeli prim yükselmesini biz beklemiyorduk. 24/5/1982 ve 23/11/1983 girişlerde başlayanlar 5075 günle, 24/11/1988 ve 8/9/1999 tarihlerinde girip yirmi beş yılı dolduranlar 5975 gün prim ödeyecek; taslak böyle ama şimdi, Bakanın verdiği söz böyle değildi. Kadınlar yirmi yıl çalışacak, erkekler tabii ki yirmi beş yıl çalışacak. Teklifle kademeli prim gün sınırı maalesef getirildi ve yaş şartı kalkmasına rağmen emekli olamayacaklar'' dedi.

DAĞ FARE DOĞURDU

CHP'li Beko, Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek şunları söyledi: "Uzun süredir mücadelesini yürüttüğümüz emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini burada görüşüyoruz. Teklif ortaya çıktığı ilk andan itibaren sosyal medyada ve kamuoyunda yeni bir isimle anılmaya başladı. Nedir bu isim? Emeklilikte prime takılanlar. Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını müjde olarak duyurmuştu ancak bize göre dağ fare doğurdu. Teklifle yeni bir mağduriyet ortaya çıktı. Günlerdir 5000 gün prim sözü verilip değiştirilmeyeceğini söylemelerine rağmen sözlerinde maalesef durmadılar. Bu teklifle yurttaşlarımız 5000 prim gün sayısıyla emekli olamayacaklar. İşçilerin prim gün sayısı 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. BAĞ-KUR ve emekli sandığı sigortalılar için kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün prim bana göre adaletsizdir. Burada şunun altını çizmek gerekiyor ki bu ve benzer şekildeki EYT düzenlemeleri tam bir çözüm değil, eksik bir çözümdür."

STAJ MAĞDURLARININ DA SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR

AKP'nin getirmiş olduğu EYT teklifiyle maaş almayı bekleyen yurttaşlarımıza olmadı bir de "prim günü için bekleyen" denmesinin yanlış olduğunu belirten Kani Beko yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyleyerek ,''8/9/1999 öncesi sigortalı olup da EYT kanunu çıktıktan sonra şartları sağlayanlar, şartları sağladıklarında EYT'den aylık alabilmelidir. SSK'liler de 5975 güne kadar kademeli günler yerine sadece 5000 gün şart olarak kabul edilmelidir. BAĞ-KUR'luların da 8/9/1999 öncesi SSK başlangıcı EYT kapsamında dikkate alınmalıdır. BAĞ-KUR'lu esnaf için de emeklilik prim gün sayısı, EYT'li sigortalı çalışanlara uygulandığı şekilde düzenlenmelidir. Esnafımız için de eşit ve adil bir düzenleme kesinlikle yapılmalıdır. Sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerdeki sigorta başlangıçları, EYT için de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir. Bu hak daha önce -Gönül Hanım da söyledi- 7186 sayılı Yasa'yla ellerinden maalesef alınmıştır. 2000 öncesi vergi ve oda kaydı olanlara tescil hakkı kesinlikle verilmelidir. Ayrıca staj mağdurlarının da sorunları çözülmelidir'' diye konuştu.

EMEKÇİ İÇİN ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYORLAR

Saray yönetimindeki AKP'nin halkı aldatmaya devam ettiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko,'' Emekçi için hiçbir zaman taşın altına elini koymadığını ve seçim kazanmak uğruna eksik bir iş yapmaya çalıştığını buradan söylemek istiyorum. EYT yasa teklifinde bu hâliyle 9/9/1999 sonrası sigortalılar için kademeli geçiş yok. EYT kapsamında, bir gün sonra 9/9/1999'da işe girenler on yedi yıl daha geç emekli olacak. Bir güne on yedi yıl, bir güne yirmi yıl; bunu dikkate alın''diye konuştu.