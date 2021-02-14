CHP'li Beko: İzmirli kullanmadığı suyun bedelini ödüyor

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "AKP'nin yaptığı Gördes Barajında doluluk oranı hala %, 4,5 seviyesindedir çünkü barajın dibi delik!" dedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e suyu kendi iktidarları döneminde getirildiğini savunmasının koca bir yalan olduğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Cumhuriyet döneminin eserlerini bile 'biz yaptık' diyen, halk işsizlikten, yoksulluktan kırılırken 'Ay'a çıkacağız' diyerek halkı oyalayan Erdoğan'dan dibi delik barajdan İzmir'in suyunu biz verdik sözünü duymak şaşırtmadı! O delikten aya çıkarsın! İZSU o dibi delik baraja milyonları ödedi. 10 yıldır İzmirliye kullanmadığı suyun bedelini ödettiğiniz ve hala doluluk oranı % 4,5 seviyesindeki Gördes Barajının suyu mu İzmir'in su ihtiyacını karşılıyor. Gördes Barajı, İzmir'e lütuf değil koca bir yüktür. İzmirlinin cebinden boşa ödediği milyonlardır sizin getirdik dediğiniz" diyerek eleştirdi.

Erdoğan'ın "Aslında büyükşehirler suyu kendileri getirmek zorundadır" sözlerinin kanunen karşılığının da olmadığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Aya çıkacağız diyerek halkın düştüğü yoksullukla adeta dalga geçen, saraydaki şatafatın hesabını veremeyen ve pandemi döneminde iyice yoksullaşan kesimlerin derdiyle ilgileneceğine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suyuyla, havasıyla uğraşan Erdoğan'ın kanunlardan da haberi yok. 1053 numaralı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun'un ikinci maddesinin "Su kaynağını teşkil eden barajlar ana isale hatları ve tasfiye tesisleri DSİ Genel Müdürlüğü, depo ve tevzi şebekeleri belediyelerce yapılır" ifadesi bu konudaki görev dağılımı açıkça tarif etmektedir.



REKOR YAĞIŞA RAĞMEN GÖRDES DOLMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre, İzmir'in yılda ortalama 292 milyon metreküp su tükettiğini, DSİ'nin İzmir'e verebildiği su miktarının ise yıllık ortalama 13 milyon metreküp olduğunu hatırlatan CHP'li Beko, şunları dile getirdi: "DSİ ile İZSU Genel Müdürlüğü arasında, Gördes Barajından İzmir'e su aktarılması amacıyla 2006 yılında bir protokol imzalanmış, İZSU İzmir'e verilecek suyun karşılığında, barajın toplam yapım bedeli olan 270 milyon lirayı 30 yılda DSİ'ye ödemeyi, DSİ ise İzmir'e yılda 59 milyon metreküp su vermeyi taahhüt etmiştir. Geçen yıllarda hiçbir zaman 59 milyon metreküp su verilememiş, hatta 3,5 yıl su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle hiç verilememiştir. Ama İzmir DSİ'siz, kendi kaynaklarıyla kente su vermiş, susuz kalmamıştır. 2019 yılında Gördes Barajından İzmir'e alınan su miktarı sadece 4 milyon 350 bin metreküptür. Geçen haftalarda tüm barajları dolduran rekor yağışlara rağmen Gördes Barajı'nda doluluk oranı hala yüzde 4,5 seviyesindedir. Çünkü barajın dibi delik! Buna rağmen DSİ, geçtiğimiz 10 yıl süresince hatta hiç su vermediği 3,5 yıl da dahil olmak üzere ve sanki kendi taahhütlerini yerine getirmiş gibi İZSU'dan tahsilat yapmaktadır. Yani İzmirliye kullanmadığı suyun bedelini ödetmektedir. İZSU'nun Gördes Barajı için bugüne kadar ödediği miktar 55 milyon 611 bin TL'dir. Ama bunu da yeterli görmeyen DSİ, taahhüt ettiği ama veremediği suyun bedelinin yaklaşık 21 milyon lira tutan faizini de talep etmektedir."