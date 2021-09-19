CHP'li Beko: Sahilevleri'ni kimyasal atıklardan kurtarın!

Sahilevleri olarak bilinen İzmir'in Narlıdere ilçesinin deniz kıyısında bulunan balıkçı barınağının içindeki tersanenin sahil boyunca balık tutanları, restoran, cafe ve lokantaların yanı sıra tüm çevre halkını zararlı kimyasala boğduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, konuyu Meclis gündemine taşıyarak bir an önce tersanede ve bölgede denetimlerin yapılması çağrısı yaptı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir'in Narlıdere ilçesi Altıevler Mahallesi'nde bulunan "Narlıdere Su Ürünleri Kooperatifinin" kullanımında olan balıkçı barınağının içindeki tersanenin çevre kirliliğine yol açtığının haberlere yansıması üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Beko, "İnsanların ve doğanın telafisi mümkün olmayan zararlar görmesine yol açabilecek maddeler içerdiği vurgulanan tersanede sürdürülen çalışmalar, özellikle bölgede yaşayan yurttaşlar olmak üzere tüm ilçede endişeleri artırmıştır. Evrensel'den Ramis Sağlam'ın haberine göre sorumluluğun tamamen bakanlık ve Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nde olan tersane ile ilgili görüntü kirliliğinin yanı sıra insan ve çevre sorunlarına yol açacak maddelerle işlem yapıldığı belirtilmektedir. Çevre halkı gemi ve teknelere deniz canlılarının yapışmaması için kullanılan, zararlı olduğu bilinen ve ulu orta değil gemilerin karantinaya alınarak özel havuzlarda özel yöntemlerle kazınması gereken organokalay maddesinin kırıntılarının otomobillerinin üzerinde bulduklarını anlatıyorlar. Denetim konusunda ciddi endişeler var. Bu tersanenin ciddi zararlara yol açmadan denetlenmesi gerektiğini vurgulayarak denetimin yapılıp yapılmadığını soru önergemize taşıdık" ifadelerini kullandı.

TERSANE İÇİN DENETİM ÇAĞRISI

Sahil boyunca balık tutan kişilerin, gıda ürünü satan restoran ve lokantaların tersanedeki kimyasallardan ve kirletici mahiyetteki unsurlardan etkilendiği endişesinin yurttaşlarca, kamu otoriteleri ile defalarca paylaşıldığını hatırlatan CHP'li Beko, şunları dile getirdi: "Buna rağmen vatandaşların CİMER'e yaptığı şikayete Narlıdere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetimlerin İl Müdürlükleri yetkisinde olduğu ve gerekli denetimin yapıldığı, olumsuz bir durumun olmadığı cevabı verilmiştir. Oysa ki vatandaşların tersanedeki çalışmaların görüntüsünü çektiği videoda atıkların küreklerle denize döküldüğü görülmektedir. Bu çevre felaketine bir an önce gerçek bir denetimin yapılması çağrısı yapıyorum. Çocukları, torunları ve gelecek kuşak için endişelenen çevre halkının bir an önce kaygılarının giderilmesi gerekiyor. Bahse konu tersaneden kimyasal maddelerin yanı sıra büyük bir gürültü yayıldığı belirtilmektedir. Bu konuda sorumlu olanlar çeşitli kereler ceza almış olmalarına rağmen sorunun çözülmediği görülmektedir. Artan gürültü kirliliğine ilişkin de önlem alınmalıdır. Öte yandan tersaneye ilişkin şikayet ve endişelerini dile getiren yurttaşların, Tersane sahiplerinin kendilerine zarar vermesinden çekindikleri de vurgulanmaktadır. Bakanlığınızca; temel bir yurttaşlık hakkını kullanmak isteyen yurttaşlara karşı ortaya çıkan bu duruma ilişkin ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde önleyici bir tedbir alınmış ya da alınması planlanmış mıdır?"