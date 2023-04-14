CHP'li Deniz Yücel: Birleşe birleşe kazanacağız!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleri ve örgüt buluşmalarıyla başladı. Yoğun bir program ve kalabalık katılımla gerçekleşen ziyaretlerde "Birleşe birleşe kazanacağız" dedi

CHP İzmir Milletvekili Adaylarının hepsinin katıldığı ve ilçe seçim ofisinin açıldığı Kiraz’daki coşkunun ardından Kiraz Sanayi Sitesi’nde esnafla buluşan CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, krizin en çok vurduğu esnafa “Bu zorluklardan birlikte çıkacağız” mesajı verdi. Ödemiş seçim bürosunun açılışına katıldıktan sonra da ilçedeki esnafla bir araya gelen Yücel, 14 Mayıs’tan sonra Kuvay-i Milliye’nin ruhuyla örgütlenerek tarım ve hayvancılığın kalbi Ödemiş’i ve esnafını canlandıracak hamleleri anlattı. Bayındır’da da seçim bürosu açılışına katılan Yücel, ilçe esnafının derdini dinledi. Esnafa ‘sana söz’ diyen İzmir Milletvekili Adayı Yücel, “14 Mayıs’ta 20 yıllık kibir, hamaset, rant ve yağma düzeni bitecek. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında ülkeye huzur, barış ve refah gelecek” dedi.

‘MENEMEN İÇİN, TÜRKİYE İÇİN DEMOKRASİYİ TAÇLANDIRACAĞIZ’

Seçim bölgesi olan ikinci bölgedeki ziyaretlerine Menemen’den başlayan Deniz Yücel, aynı gün Aliağa ve Çiğli ilçe örgütleriyle de bir araya geldi. Menemen İlçe Başkanı, yöneticileri, kadın ve gençlik örgütleri ve meclis üyeleriyle buluştuğu toplantıda ilçede geçmişten bugüne demokrasiye darbe vuran olayların artık yaşanmayacağını söyledi. Devrim şehidi Kubilay’ın torunlarının son yerel seçimlerin ardından seçmen iradesinin gasp edilerek, haksızlık ve adaletsizlikle belediyenin CHP’nin elinden alındığını hatırlatan Yücel, “Menemen için, Türkiye için demokrasiyi taçlandırmak bizim elimizde! Bu kritik seçimde el ele vereceğiz, en güçlü mücadelemizi edeceğiz ve birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

BU HAYAT PAHALILIĞI BİZİM KADERİMİZ DEĞİL!

CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, Menemen, Aliağa ve Çiğli ilçe başkanlıklarında yaptığı konuşmada İzmir’in yüreği vatan sevgisi, cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle dolu güzel insanlarının bu kritik seçimde üzerine düşenden fazlasını yapacağından emin olduğunu söyledi. Adaletli ve liyakatli kadrolarla yönetilen güçlü bir ülke için birlikte çalışacaklarını belirten CHP İzmir 2. Bölge Adayı Deniz Yücel, “Kapı kapı dolaşarak bu yoksulluk ve hayat pahalılığının kaderimiz olmadığını, akıl ve bilimin ışığında liyakatli kadrolarla bütün sorunları çözeceğimizi yurttaşımıza anlatacağız” dedi.

Yücel, “Bizler Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında bu ülkeye demokrasi getirmeye ant içtik. Bizler bu ülkeye hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve adaleti getirmeye ant içtik. Bizler bu ülkeye huzuru, barışı ve refahı getirmeye ant içtik. Geçmişiyle, tarihi ve kültürel birikimiyle, 100 yıllık devlet gelenekleriyle, insan kaynağıyla çok güçlü bir ülkeyiz. Çalışarak, üreterek, hakça bölüşerek bu ülkede dostça, kardeşçe yaşayabiliriz. Bizim insanımız her şeyin en iyisine en güzeline layık. Ama insanımız hayat pahalılığının altında eziliyor. Kıymayı 300 liradan, peyniri 200 liradan, sütü 40 liradan, yumurtayı 3 liradan alıyor. Bu hayat pahalılığı, ekonomiyi damadına, arkadaşına, gözlerinden ışık saçan bakana teslim eden anlayışın sonucudur. Bu hayat pahalılığı ekonomiyi liyakatsiz kadrolara teslim eden anlayışın sonucudur. Bu yoksulluk ve hayat pahalılığı bizim kaderimiz değil. Aklı ve bilimi kendimize rehber edinerek, liyakatli kadrolarla bütün sorunları çözeriz” açıklamasını yaptı.

‘SİZLERİN TBMM’DEKİ GÖZÜ, KULAĞI VE GÜÇLÜ SESİ OLACAĞIM’

Farklı siyasi geleneklerden gelen altı siyasi partinin bu çarpık düzeni değiştirmek için bir araya geldiğine değinen Yücel, şunları dile getirdi: “Millet İttifakı olarak bir araya gelen bu altı parti başta güçlendirilmiş parlamenter sistem olmak üzere birçok konuda mutabakat sağladı. Demokrasi istişare etmek, konuşmak, tartışmak ve uzlaşmak demek. Demokrasi ortak akıl demek. Bu seçim bir kader seçimi. Ya demokrasiyi tercih edeceğiz ya da tek adam rejimine devam edeceğiz. Bu seçimde ya özgürlüklerden yana tavır koyacağız ya da baskıya, otokrasiye, yasaklara, sansüre boyun eğeceğiz. İnanıyorum ki 15 Mayıs sabahına Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığında iktidar olarak uyanacağız ve sizler de iktidar kadroları, yöneticileri olarak daha güzel bir Türkiye için çalışacaksınız. Ülkemizin bütün sorunlarını Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında sizlerle birlikte çözeceğiz. 5 yıllık il başkanlığı dönemimde birlikte güzel çalışmalara imza attık. Bundan sonra milletvekiliniz olarak sizlerin TBMM’deki gözü, kulağı ve güçlü sesi olacağım. Seçildikten sonra, seçim bölgemizdeki İlçelerin ve İzmir’in gelişip büyümesi için var gücümle çalışacağım. Size söz!”