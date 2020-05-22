CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı

İzmir'de, camii hoparlörlerinden İtalyanca bir marşın çalınmasıyla ilgili olarak, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaşan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, gözaltına alındı.

İzmir'de, dün saat 17.00 sıralarında, birçok caminin hoparlöründen İtalyanca bir marş çalınmasıyla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaşan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir ilindeki birçok caminin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca bir parçanın çalındığı ve sosyal medyada ilgili videoların yer aldığı yönündeki haberlerin yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Özdemir Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştır."

Görüntülerin nasıl ulaştığı soruldu

İzmir'de, camii hoparlörlerinden İtalyanca bir marşın çalınmasıyla ilgili olarak, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaşan ve ifadesine başvurulmak üzere akşam saatlerinde emniyete davet edilen CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'e, 'Paylaşımını yaptığı çeşitli camilerdeki görüntülerin kısa sürede nasıl eline ulaştığı' sorusunun yöneltildiği öğrenildi.

Cep telefonu da incelemede

Ayrıca, Özdemir'in cep telefonun da incelemeye alındığı, camilerde müzik yayınının yapıldığı sırada görüşme yapıp yapmadığının da araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.