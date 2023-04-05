CHP'li Gürer: “Deprem dolayısıyla tarımda oluşan kayıpları önlemek hayati önem taşıyor“

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, deprem dolayısıyla tarımda oluşan kayıpları önlemek ve verimliliği arttırmak için gerekli önlemleri almanın hayati önem taşıdığını söyledi.

CHP'li Gürer: “Deprem dolayısıyla tarımda oluşan kayıpları önlemek hayati önem taşıyor“
05 Nisan 2023 Çarşamba 12:45

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün depremler nedeniyle Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 20'sinden fazlasının zarar gördüğünü açıkladığını aktardı. AK Parti iktidarlarında tarımda oluşan sorunlara depremle yenilerinin eklendiğini ileri süren Gürer, deprem nedeniyle arz açığının artmasının, ihracatta ve ithalatta dengelerin bozulmasının olası görüldüğünü ifade etti.

Tarım arazilerinin yüzde 16,9'unun, meyvecilik yapılan alanların yüzde 26'sının, tarla ve tarım alanlarının yüzde 16,2'sinin deprem bölgesinde yer aldığına, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 13'ünün, küçükbaş hayvan varlığının da yüzde 17,8'inin deprem illerinde olduğuna işaret eden Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre depremde 8 bin 241 büyükbaş, 64 bin 260 küçükbaş, 42 bin kanatlı hayvanın öldüğünü kaydetti.

Gürer, hayvan yetiştiricilerinin 602 milyon 500 bin lira zararı olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Depremde tarımsal altyapının ciddi şekilde zarar gördüğünü dile getiren Gürer, "Tarım sektöründeki hasarın 24 milyar liradan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Deprem dolayısıyla tarımda oluşan kayıpları önlemek ve verimliliği arttırmak için gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer #tarım #deprem
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