CHP'li Kılıç: "Kurul kararı İnsan Hakları Başkanı için çiğnendi"

"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunundaki 'Kurul kararı olması gerekir' açık hükmüne aykırı bir şekilde TİHEK Başkanı için aylık 2.280 TL'ye ev kiralanmıştır" "Bunda sorumluluğu olan kurum yöneticileri hakkında gerekli işlem yapılmalıdır" "Memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere Harcırah Kanununa aykırı bir biçimde, 'organizasyon bedeli' adı altında ödeme yapılmıştır. Bu ödemeler kim ya da kimlere yapılmıştır?"

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay'ın önemli tespitlerde bulunduğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2018 Yılı Denetim Raporu hakkında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu. Av. Sevda Erdan Kılıç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, raporda; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununda belirtilen usule uyulmadan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı için taşınmaz kiralandığının belirtildiğini kaydetti. Söz konusu Kanunun "Kurulun görev ve yetkileri" başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasının (1) bendinde Kurulun, taşınmaz kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlama görevi bulunduğunu ifade eden Av. Kılıç, şunları kaydetti: "Kurumun taşınmaz kiralayabilmesi için, bu hususu müzakere edip karara bağlayan bir Kurul kararı olması gerektiği anlaşılmaktadır. Lojman olarak kullanılmak üzere bir adet taşınmaz için 1.1.2018 tarihinden itibaren aylık 2.280 TL bedelle Kurum başkanı ile taşınmaz sahibi arasında kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak bu taşınmazın kiralanması için Kurul kararının bulunması gerektiği halde, bu yönde herhangi bir kurul kararı yoktur. Kurum Başkanı için kanundaki açık hükme rağmen lojman olarak bir adet taşınmazın aylık 2.280 TL bedelle kiralanmasında sorumluluğu olan kurum yöneticileri hakkında gerekli işlem yapılmalıdır. CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay raporunda; memuriyet mahalli dışında görevlendirilenler için harcırah yerine "organizasyon bedeli" ödemesi yapıldığının belirtildiğini bildirdi. Oysaki kamu kurumlarının işleri için memuriyet mahalli dışına gönderilenlere yapılacak ödemelerin Harcırah Kanununda açıkça ifade edildiğini ve bu hususun kanunun açık emredici hükmü olduğunu vurgulayan Av. Kılıç, "Memuriyet mahalli dışında görevlendirilenler için Harcırah Kanununa aykırı bir biçimde, 'organizasyon bedeli' ödemesi yapılmasının gerekçesi nedir? Bu ödemeler kim ya da kimlere yapılmıştır? 'Organizasyon bedeli' adı altında ödenen ücretlerden Kurum adına herhangi bir zarar oluşmuş mudur? Oluşmuşsa bu zarar ne kadardır?" sorularını yöneltti.

"6.7 milyon TL'lik bağış ve yardım kimlerden alındı?"

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, kurum bilançosunda 6.749.000 TL'lik "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler", 23.432 TL'lik "Diğer Çeşitli Gelirler", 1.549.308 TL'lik "Diğer Hizmet Alımları" ve 10.055 TL'lik "Temsil ve Tanıtma Giderleri" kalemlerinin bulunduğunu belirterek, 6.749.000 TL'lik bağış ve yardımların kimlerden ya da hangi kurumlardan alındığını sordu. Bilançoda ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek ceza olarak görünen 66.800 TL "Görev Zararları" kalemi bulunduğunu dile getiren Av. Kılıç, "Bu görev zararından sorumlu olan kurum yöneticileri ya da sorumluları hakkında gerekli suç duyurularında bulunulacak mıdır?" dedi. CHP'li Av. Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay raporunda; Kurum tarafından stratejik planın hazırlanmadığı, buna bağlı olarak Kurum amaç ve hedeflerine yönelik bilişim sistemlerini de kapsayan kurum içi ve kurum dışı risklerin belirlenmediği ve bu risklere ilişkin gerekli analizler oluşturularak bir eylem planlaması yapılmadığının vurgulandığını ifade ederek, "Kurum, bilişim sistemlerini de kapsayan belirlenmeyen kurum içi ve dışı risklerin neler olduğunu, bu durumun Kurumdaki bilgisayar ortamındaki bilgileri tehlikeye atıp atmadığını ve alınması düşünülen bir önlem olup olmadığını açıklayacak mıdır?" sorusunu yöneltti.