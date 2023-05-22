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CHP'li Muharrem Erkek: Tek adam rejimi mi, demokrasi mi bir karar vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Önümüzdeki seçim, referandum niteliğinde bir seçim olacak. Tek adam rejimi mi, demokrasi mi bir karar vereceğiz" dedi

CHP'li Muharrem Erkek: Tek adam rejimi mi, demokrasi mi bir karar vereceğiz
22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50

CHP Çanakkale İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Millet İttifakı'na destek veren seçmenlere teşekkür etti.

Erkek, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda iki adayın yarışacağını hatırlatarak, "Önümüzdeki seçim, referandum niteliğinde bir seçim olacak. Tek adam rejimi mi, demokrasi mi bir karar vereceğiz. Kadın erkek eşitliğine inananlarla mı yürüyecek Türkiye, kadın erkek eşitliğine inanmayanlarla mı? Çünkü görüyorsunuz artık o kadar ileri gittiler ki Medeni Kanuna saldırıyorlar. Medeni Kanunda kadın erkek eşitliğini güvence altına alan hükümlere saldırıyorlar. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanuna saldırıyorlar." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel vizyonunun ve en temel felsefesinin kadın erkek eşitliği olduğuna işaret eden Erkek, şöyle devam etti:

"Onun için 28 Mayıs'ta Türkiye çok önemli bir karar verecek. Kadın erkek eşitliği mi, adalet mi buna karar vereceğiz. FETÖ'nün siyasi ayağı yargılansın mı, yargılanmasın mı, buna karar vereceğiz. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı hala yargılanmadı. Gaffar Okan'a pusu kuranlarla, Konca Kuriş'i domuz bağıyla öldürenlerle mi yürüyecek Türkiye, yoksa başka bir karar mı verecek? Böyle bir seçime gidiyoruz. Depremde kan ve çadır satanlarla mı yürüyecek Türkiye, yoksa ahlaklı, basiretli bir yönetimle mi yürüyecek? 28 Mayıs'ta buna karar vereceğiz. FETÖ'yle birlikte şanlı ordumuza kumpas kuranlarla mı devam edecek Türkiye, yoksa değiştirecek mi? Yolsuzluğu, yoksulluğu, yozlaşmayı her geçen gün büyüten bu ucube sistemle mi yürüyeceğiz, yoksa bu sistemi değiştirecekmiyiz buna karar vereceğiz hep birlikte. Ve bu çok önemli karar olacak."

Toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek #çanakkale #muharrem erkek #toplantı
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