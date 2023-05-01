CHP'li Nalbantoğlu: Halkımızın ruh hali, acillik hale geldi!

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Adayı Rıfat Nalbantoğlu, ülkenin içinde bulunduğu durumun halk üzerinde yarattığı ruh haline dikkat çekerek “Halkımızın ruh hali; acillik hale geldi!" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Adayı Rıfat Nalbantoğlu; ülkenin içinde bulunduğu durumun halk üzerinde yarattığı ruh haline dikkat çekti. Nalbantoğlu, tablonun vahametine vurgu yaptığı açıklamasında; “Halkımızın ruh hali; acillik hale geldi! İnsanlarımız, endişe, öfke ve korku duyuyor. Bu kemirgen ruh hallerini anlık değil; uzun zamandır işinde, evinde, mutfağında, çarşıda, pazarda yaşıyor. Gençlerimiz, gelecek planlarında yaşıyor. Hastanelerin psikiyatri servislerine başvuranların sayısına bakın, anlarsınız. Bunu araştırmalar da onaylıyor. 10 kişiden neredeyse 8’i mutsuzluğun ötesinde" dedi.

İşçi kesiminin; 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı da hak, hukuk, adalet kavgası büyüyerek yaşadığını ve aynı ruh haline sahip olduğunu dile getiren CHP’li Nalbantoğlu; “İşçilerimiz, emekçilerimiz, emeğin bayramı 1 Mayısı da her zamankinden daha farklı karşılıyor. Alamadıkları hakları, yaşam mücadelesinde yaşamak zorunda kaldıkları ekonomik ve sosyal kriz sarmalı hiç bu kadar büyük olmamıştı. Hepsinin alın teri önünde saygıyla eğiliyorum. Özledikleri mutlu günler yakındır.” İfadalerini kullandı.

"Dört AKP seçmeninden biri endişeli"

Önlerine gelen araştırmaların ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarının bıçağı kemiğe dayandırdığını gösterdiğini söyleyen CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Rıfat Nalbantoğlu; şunları söyledi; “ İnsanları bu noktaya getiren zamansız, yanlış ve üretimi terk eden, hazırcı ekonomik politikalardır. 21 yıldır süren, çatışmacı, ayrıştırıcı siyasettir. Şeffaflıktan uzak, sadece gelecek kaygısını değil, ‘ Şimdi ne olacak?’ endişesini diri tutmuş iktidardır. Düşünün ki; İzmir’de 4 AKP seçmeninden biri endişeli. ‘Mutluyum’ diyen; 20 kişiden sadece 1’i... Büyük oranda iktidarın değişmesi beklentisi hâkim. Çünkü, yumurta kapıya dayandı. Çünkü; insanlarda takat kalmadı.”

"Merak etmesinler! Onları da kurtaracağız"

“ Ekonomik kriz, parti ayrımı yapmıyor. Yoksulluk herkesin iki yakasında!” diyen Nalbantoğlu; açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü; “ Ayrımsız tek şey yaşanıyor ülkede. Halkın; emeklinin, çalışanın, dar gelirlinin cebindeki para aynı oranda eriyor. Bir marketten çıkarken hepsi aynı oranda terliyor. Satan küçük esnaf da müşterisi de aynı oranda isyan ediyor. Yani; yokluk,yoksunluk ve yoksulluk herkesi birleştirdi. AKP’lisi de bunu yaşıyor, CHP’lisi de, diğer partilerin seçmenleri de. Umut; bu ruh halini tersine çevirecek bir yönetim biçiminde. Millet İttifakı’nın birleştiren, kökten çözümcü yaklaşımında. Hiç kuşku duymasınlar; biz sadece endişeli o bir AKP seçmeni yurttaşımızı değil, dördünü birden kurtaracağız. Bize oy versin vermesin; tüm anne babaların çocukları için bir gelecek kuracağız.”

Fotoğraf meydanda, sonuç sandıkta

Hafta sonu İzmir’de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı mitingini de değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Adayı Rıfat Nalbantoğlu; “ Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kılıçdaroğlu; gençleri bu geçiş döneminin paydaşı yaptı. Onları en büyük güç olarak işaret etti. Alanı dolduran İzmirli gençlerimiz de muhteşemdi. İzmir, İzmirliliğini yine yaptı. Yine tarihe not düştü, tarafını haykırdı. İzmir mutabık kaldıysa bu iş tamamdır.. Hükümet, İzmir İktisat Kongresi binasını sessiz sedasız açarken; İzmir; Gündoğdu Meydanı’nda Cumhurbaşkanını seçti, Türkiye’nin geleceğine ışık tuttu. Fotoğraf meydandaydı; müjdeli sonuç da sandıktan çıkacak.” diye konuştu.