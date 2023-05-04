CHP'li Nalbantoğlu: İzmir kendi göbeğini kendi kesiyor

CHP İzmir milletvekili adayı Rıfat Nalbantoğlu, merkezi idarenin 21 yılda ülkenin üçüncü büyük şehri İzmir’i mahrumiyetler şehrine çevirdiğini belirterek "İzmir, hakkını yıllardır alamamış bir şehir. Kendi göbeğini kendi kesen bir şehir. Kendi söküğünü kendi diken bir şehir" dedi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı ddayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Mayıs’ta Narlıdere Metrosu’nun ilk deneme seferine katılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İzmir milletvekili adayı Rıfat Nalbantoğlu, merkezi idarenin 21 yılda ülkenin üçüncü büyük şehri İzmir’i mahrumiyetler şehrine çevirdiğini söyledi. Narlıdere Metrosu’nun da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başarısı olduğunu kaydeden Nalbantoğlu, “İzmir, hakkını yıllardır alamamış bir şehir. Kendi göbeğini kendi kesen bir şehir. Kendi söküğünü kendi diken bir şehir. İzmir yatırımlarının yüzde 78’ini Belediye gerçekleştirmiş; İzmirli, toplam verginin yüzde 14’ünün üzerinde vergi ödeme ahlâkını göstermiş; ama verdiği kırktan birini geri alamamış” ifadelerini kullandı.

"Onaylar, hep sümen altı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplam yatırım bedelinin neredeyse 39 Milyar TL olduğunu hatırlatarak açıklamalarını sürdüren Nalbantoğlu, “Hükümetin İzmir’e ayırdığı yatırım payı yüzde 2,5; tamamını hayata geçirseler ki ortada karşılığının olmadığını görüyoruz; yani elde var sıfır. Büyükşehir Belediyemiz, temel hizmet ve yatırımlar için, özellikle de ulaşım projeleri için kaynak yaratma becerisi gösteriyor ama onayları Ankara’da sümen altında. Pandemiye, en önemlisi de şiddetli ekonomik krize rağmen devam eden belediye yatırımlarımıza köstek olmaktaki ısrarları ortada. Cumhuriyetin 100. Yılında tamamlanması sözünü verdiğimiz Narlıdere Metrosu için şu ana kadar 287 Milyon Euro harcama yapıldı. Hazine güvencesine ihtiyaç duyulmayan bir kredi onayı gerekiyor ki hazır; hükümette tık yok. Yine kulaklarının üstüne yatıyorlar. Tüm bunlara rağmen, yüzde 96’sı tamamlandı. Ve ilk deneme seferini haklı bir gururla Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bir ‘U’ harfini İzmir’e çok gördüler"

“Ulaştırma yatırımlarıyla övünen, kendi belediyelerinin olduğu büyükşehirlerde, kent içi trafiği rahatlatarak, insanlara nefes aldıran AKP hükümetleri, İzmir’e nefes aldırmamak için elinden geleni yaptı” diyen Nalbantoğlu, İZBAN’la İzmir’in ağzına bir parmak bal çaldılar, sanki kovan kovan bal sunmuşlar gibi konuşuyorlar. Kendi belediyelerinin yönettiği şehirlerdeki ulaşım yatırımlarına imzalarını atıp, yatırımlarına ‘U’ harfi koydurup ‘kimin yaptığı belli olsun’ diyecek kadar ben merkezli bir zihniyet bu. Bir U harfini bile İzmir’e çok gördüler. Davet ediyorum. İzmir’i birlikte dolaşalım. Onların yaptıklarına AKP’nin A’sını, belediyelerimizin yaptıklarına CHP’nin C’sini yazalım. Sonucu da kamuoyuyla paylaşalım. Adaletli olmak, adaletli davranmak, isimlerinin, iddialarının gereği. Ancak, İzmir şu ana kadar adaletin A’sını da görmedi. Ne zaman görecek? 15 Mayıs sabahından itibaren… Genel ve yerelde iktidar olduğumuzda, halkın iktidarını kurduğumuzda görecek…” ifadelerini kullandı.