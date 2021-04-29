CHP'li Özel: AK Parti suçüstü yakalandı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefat etmesinin ardından gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısında CHP'nin adayı Mithat Tekin'nin belediye başkanı seçildiği seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "CHP'nin içinde bir beşinci kol faaliyeti yapmaya çalışan AK Parti suçüstü yakalanmıştır" dedi. Seçimin herkesin gözü önünde usulü uygun yapıldığını ifade eden Özel, Ak Parti'nin seçimi sakatlamaya çalıştığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefat etmesinin ardından 27 Nisan'da gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısında yapılan belediye başkanı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'nin adayı Mithat Tekin olurken Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar aday olmuş üçüncü tur oylamada yeni başkan seçilmişti. Yapılan oylamada oyların salt çoğunluğunu alan CHP'li Tekin, Torbalı'nın yeni belediye başkanı olmuştu. Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Çağlar, CHP'li meclis üyelerinin oy kullanma kabinine cep telefonuyla girip oylarının fotoğrafladıklarını iddia etmiş ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, seçimi yargıya taşıdıklarını dile getirmişti. İzmir'de bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise Torbalı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Vefat üzerinden fırsatçılık yapıldı"

Ak Parti'nin Torbalı'da fırsatçılık yaptığını ifade eden Özel, "Torbalı'da bizim canımız yanıyor. Çünkü; belediye başkanımızı kaybettik. Torbalı'da hem belediye başkanımızın hem de belediye meclis üyelerimizin açık bir farkla kazandığı bir seçim vardı. Bir vefat üzerinden fırsatçılık yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ibret ve hayretle takip ediyoruz. Türkiye'de pek çok alanda iktidar olan ve yetkileri elinde bulunduran bir partinin, 8 bir oyla kaybettiği, belediye meclisinde çok ciddi geride olduğu yerde hem aday çıkartıp hem CHP'li bir belediye meclis üyesini oylamaya saatler kala transfer edip, sonrada burada çeşitli ali cengiz oyunlarına başvurmuş olmasına bütün İzmir gibi bizlerde ayıplıyoruz. Bundan sonraki süreçle ilgili halen bu konuda İstanbul seçimlerini iptal ettiren zihniyet ve oy kendisine verildiğinde bunu baş tacı, başkasına verildiğinde ise alaşağı yapan zihniyet, bir takım alicengiz oyunları ile halkın vermediği yetkiyi belediye meclisindeki oylama nifak karıştırarak, belediye meclis üyelerinin arasına nifak sokabilir miyim diye uğraşarak başarabilir miyim diye bakıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan oylamada CHP İl Başkanı, İlçe Başkanı, belediye meclis üyeleri, milletvekillerini uyumlu ve birlikte duruşları ile buna izin verilmedi. Anlaşılıyor ki hazmedememişler, şimdi de seçim iptali konuşunda bir gayretleri var" diye konuştu.

Torba oyunlarına gerek yok

Seçimin iptali için açılan davayı da Anayasa değişikliği konusunda TBMM'de yapılan seçimle örnekleyen Özel, "Bu İstanbul seçimlerindeki gibi beyhude bir gayrettir. Burada faturayı Torbalılar günü geldiğinde misli ile keserler. Ayrıca seçim herkesin gözünün önünde usulüne uygun yapılmışken, daha sonra çıkan birtakım fotoğraflar ile iptalini isteyenler, bu ülkenin rejime kast eden anayasa değişikliğinde kendi milletvekilleri AK Partiye açık oy attırdılar. MHP'liler ise en arkaya bir kadın milletvekillerini oturtup atılmayan pulları toplattılar. Bunları Anayasa değişikliğinde yapmaya teşebbüs edenler, seçim herkesin gözü önünde usulü uygun yapılmışken, daha sonra bir takım kişisel endişeler ile acaba bir yanlış olurda üzerime kalır diye yapmış olduğu kişisel bir takım şeylerden seçimi sakatlamaya çalışıyorlar. Bu acizliğin göstergesidir. Torbalılar yetkiyi rahmetli başkanımıza verdiler. Bir ölüm üzerinden fırsat siyasetine soyunmak, yakışsa yakışsa AK Parti'ye yakışır. Bir AK Partili, Torbalı Belediye Başkanı olmak istiyorsa Torbalı halkının gönlünü alması lazım. Menemen'deki gibi torba oyunları yapması gerekmiyor" dedi.

"AK Parti suçüstü yakalanmıştır"

CHP PM üyesi Rıfat Nalbantoğlu'nun seçimin hemen ardından AK Parti'ye katılan eski CHP'li meclis üyesi Mustafa Akbıyık'ın aslında seçimden 2 saat 15 dakika önce AK Parti'ye katıldığını iddiasını da yorumlayan Özel, "Zaten bir ajan devşirdikleri anlaşılıyor. Rıfat Bey bu devşirmenin saatini de ispatlamış. Ama daha sonra CHP'liymiş gibi CHP toplantısına katılması, sıralarına oturması, Whatsapp gruplarında bulunması tam ajanlık faaliyetidir. Önüne galene herkese beşinci kol diyenlerin bazılarına nasıl CHP içinde beşinci Kol faaliyeti yürütmeye azmettirdiklerini ve onları kullandıklarını gördük. Beşinci Kol faaliyetini CHP yapmaz. Aynı faşist Franko'nun Madrid'e yaptığı gibi CHP'nin içinde bir beşinci kol faaliyeti yapmaya çalışan AK Parti suçüstü yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.



Karar hukuki değil siyasi olur

Açılan dava sonucunda seçimin iptali ya da tekrarı kararı çıkacağını düşünmediğini ifade eden Özel, "Ben partimizin hukukçularını ve kendisi de hukukçu olan bu konudaki değerlendirmelerine iştirak ediyorum. Seçim tekrarını ihtimal dahilinde görmüyorum. Böyle bir karar hukuki değil siyasi bir karar olur. Bu karar, tıpkı İstanbul seçiminin tekrarı kararını alanlar gibi tarih önünde de mahcup olurlar sandıkta da rezil olurlar" dedi.

"Kötü örnek, örnek teşkil etmez"

AK Parti'nin Torbalı'da aday çıkarması eleştirilerine AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'nin Muğla Ula'da aday çıkarması örneğini vermiş ve Torbalı Belediye Başkanı seçiminde meclis başkanının oylama esnasında üst düzey bir yetkili ile konuştuğunu iddia etmişti. Sürekli'nin değerlendirmelerine ilişkin ise Özel, "CHP'nin Muğla'da aday çıkarmasını üzerinden cevap veren Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin bu değerlendirmesini ve Torbalı Belediye Başkanı seçiminde meclis başkanının oylama esnasında üst düzey CHP'li bir yetkiliyle konuştuğunu iddiasına ilişkin ise Özel, şunları söyledi; "Neyi kastettiğini biliyorum. Kötü örnek, örnek teşkil etmez ama üst düzey siyasi ve isim vermiyorum demek gibi şeyler AK Parti'nin her zaman yaptığı işlerdir. İsim vereceksen konuşursun, isim vermeyeceksen susarsın. AK Parti İl Başkanı mecliste de arkasında duramadığı ithamlar ve ispatlayamadığı görüşmelerde gündeme gelmiş ve komik duruma düşmüş bir arkadaşımızdır. Onun çok ciddiye alınacak bir tarafı yok" şeklinde konuştu.