CHP'li Özel'den Bakan Kurum'a: "Cesaretin varsa İzmir'den seçime gir"

CHP TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel partisinin İzmir il başkanlığı binasında düzenlediği basın açıklamasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a meydan okudu. CHP'li Özel, Bakan Kurum'a seslenerek "Cesaretin varsa İzmir'de bir seçime gir" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) TBMM Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin İzmir il başkanlığı binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir televizyon programında sarf ettiği "Şu an maalesef İzmir beceriksizlik, liyakatsizlik ve bu noktada aslında algı oluşturarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır" sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Kurum'a meydan okudu

Bakan Kurum'a meydan okuyan Özel, "İzmir'de nerede yönetimdeyiz? Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde. En aşağısında yüzde 60 oy aldığımız ilçeleri yönetiyoruz. İzmir'in seçmeninin her 10 kişiden 6'sı, 5 kişiden 3'ü, 'İzmir'i sen yönet, belediyemi sen yönet' demiş. Sen, 'işgal altında' diyorsun! Yüzde 22 oyla İstanbul'u yönetmiş Erdoğan, o zaman işgal denmemiş. Nerede kaldı milli irade? Kendinize verilince baş tacı, CHP'ye verilince alaşağı... Seçmenlerimiz görsün, Murat Kurum böyle bir adam... Demokrasi, oy kendilerine verilirse demokrasi, diğer türlü hadsiz bir şekilde İzmirli seçmenin tercihini aşağılıyor. Sen kimsin atanmış! Bahsettiklerinin hepsi, analarının ak sütü gibi helal aldıkları yüksek oyla seçilmişler. İzmirliler onu seçmiş, sen ise Tayyip Erdoğan'ın atanmışısın! Cesaretin varsa İzmir'de bir seçime gir. Hadi bakalım, gel, çık İzmir'de, Büyükşehir'e mi aday olursun, ilçeye mi aday olursun, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

"İzmir'de muhtar olamazsın"

Açıklamalarını Bakan Kurum'a eleştirileri üzerinden sürdüren CHP'li Özel, "Murat Kurum, İzmir'de muhtar olamazsın. Ağzına dolamış bir İzmir metrosu...Aha bak ne olmuş? Nurol İnşaat, dilekçe vermiş, davadan feragat etmiş. Sen durduracaktın ya Buca Metrosu'nu... Tunç Soyer metro yaparsa, bu seni çıldırtıyor. Çünkü senin için Bucalıların kolay ulaşım yapması değil, CHP'nin zor durumda kalması önemli... Metronun önündeki yasal engeller kalktı, Tunç Soyer zaten açıkladı, 15 gün kaldı ilk kazıkları çakıyoruz" diye konuştu.