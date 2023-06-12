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CHP'li Özel'den genel başkan adaylığı için yeşil ışık

CHP TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin kurultayında sorumluluk almaktan kaçmayacağını belirterek "Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı" dedi

CHP'li Özel'den genel başkan adaylığı için yeşil ışık
12 Haziran 2023 Pazartesi 13:50

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'de 28 Mayıs seçimleri sonrası başlayan "Değişim çağrısı" tartışmlarına partinin TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de katıldı. Sözcü gazetesine konuşan Özel, kurultayda genel başkanlık adaylığı için sorumluluk almaktan kaçmayacağını söyledi.

Özel, “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı.”dedi.

"Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var" diyen Özel, "Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı" açıklamalarında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çağrısını da değinen Özel, "Partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. İmamoğlu da bunlardan biri, Özgür Özel de. Kılıçdaroğlu'nu değersizleştiren dil ve iklimden hepimizin sakınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #chp #özgür özel
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