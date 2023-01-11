CHP'li Özel: Soylu ile ilgili dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Yarın burada Süleyman Soylu ilgili bir dosya açıklayacağım. Cevabından kaçamayacağı yine kimyasının bozulacağı bir dosya açıklanacak. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklamayacak bir durumda olursa, başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak" diye konuştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşinin FETÖ firarisi olduğuna yönelik iddiası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Meclis'te konuya ilişkin dikkat çeken bir basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özgür Özel, İBB çalışanlarının terör irtibatları konusunda yaptığı açıklamalar üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.

"TERÖR SAVCISININ KARŞISINA ÇIKARILDI MI?"

CHP'li Özel şu ifadeleri kullandı: "Sen İBB dersen biz de sana senin yardımcının kardeşinin de FETÖ'de firarı var deriz, o zaman hiçbir cevap veremezsin. Sonra savunma. Çataklı öyle yaptı, böyle yaptı. Süleyman Soylu'dan savunma, zaten 3,4,5 yıldır kardeşiyle görüşmüyor. Ertesi gün Çataklı diyor, geldi, ifade verdi. Süleyman Soylu'nun ruh halini buradan görebiliyor musunuz? Çataklı'dan da şu sorulara yanıt bekliyoruz. Ne zaman geldi? Hangi yolla geldi? Her aranan gibi havaalanında gözaltına alındı mı? Terör savcısının karşısına çıkarıldı mı? Tutuklandı mı? Ev hapsi mi var? Yoksa bırakılıp sınırı geçip, Bali'ye, Paris'e, Pensilvanya'ya kaçtı mı? Bunlara cevap da bekliyoruz.

"DOSYAYI 3 ARKADAŞIMA DAHA YOLLADIM"

Ama Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak, bir büyük dosya. Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken bir dosya açıklayacağım. Cevabından kaçamayacağı yine kimyasının bozulacağı bir dosya açıklanacak. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklamayacak bir durumda olursa, başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak."