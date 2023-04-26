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CHP'li Özgür Özel: Baharın gelişini 'büte' bırakmayın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 14 Mayıs'taki seçimlerin üniversite öğrencilerinin final sınavı niteliğinde olduğunu belirterek, "Hani bir derse çok çalışırsınız, finaline girip başaramazsan bütünleme sınavına kalırsın. Aman ha 14 Mayıs 2023 final. Baharın gelişini 'büte' bırakmayın kardeşlerim. 'Bütte' ne olur belli olmaz" dedi

CHP'li Özgür Özel: Baharın gelişini 'büte' bırakmayın
26 Nisan 2023 Çarşamba 20:10

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da sağanağın etkili olduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden partililere hitap eden Özel, büyük bir heyecan gördüğünü dile getirerek, herkesin daha öncekilerden farklı bir seçim sonucuna hazır olması gerektiğini söyledi.

Araştırma şirketlerince yapılan anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun sürekli yükseldiğini savunan Özel, "50 artı 1'lik sistemde biz 50'yi aldık. 50 tamam ama artı 1 oy lazım. Gençler size güveniyoruz. Anketlerde yüzde 48'lerdeyiz, 50'ye geleceğiz ama o bir oy olmadan olmaz. Gençler o bir oyu alamazsak ikinci tura kalır. Hani bir derse çok çalışırsınız, finaline girip başaramazsan bütünleme sınavına kalırsın. Aman ha 14 Mayıs 2023 final. Baharın gelişini 'büte' bırakmayın kardeşlerim. 'Bütte' ne olur belli olmaz." diye konuştu.

Millet İttifakı olarak seçimi kazanmaları ve genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hayata geçirecekleri sosyal projelerden de bahseden Özel, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında asgari ücret tutarında ikramiye vereceklerini, geliri asgari ücretin altında olan yoksulların da gelirini "Altın Kart" ile asgari ücrete tamamlayacaklarını, her üniversite öğrencisine her ay içinde 300 liranın olacağı "Genç Kart" vereceklerini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #manisa #özgür özel #seçim2023
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