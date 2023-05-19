CHP'li Özkan: CHP'ye FETÖ'cü sızamaz, giremez

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "CHP'ye FETÖ'cü sızamaz, giremez. CHP'ye PKK'lı giremez. Biz teröre karşı kendimizi siper ederiz. Niye şimdi harekete geçtiler. Çünkü seçimimizi, 2'nci seçimimizi engelleyeme çalışıyorlar" dedi

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından video yayınlayarak cevap verdi. Bazı kesimler tarafından FETÖ'cü olmakla suçlanan Özkan, "FETÖ'cü sizsiniz, PKK'lı da sizsiniz, alçak da sizsiniz. CHP'ye FETÖ'cü sızamaz, giremez. CHP'ye PKK'lı giremez. Biz teröre karşı kendimizi siper ederiz. Niye şimdi harekete geçtiler? Çünkü seçimimizi, 2'nci seçimimizi engelleyeme çalışıyorlar. 2'nci seçimizde biliyorlar ki biz sarayı yıkacağız, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Şimdi sanki içeride bir kavga, çatışma varmış gibi gösterip bizi seçimde kaybettirmeye çalışıyorlar. Seçime dönük çalışmalarının sebebi bu. Ama başaramayacaklar, biz kazanacağız. 13'üncü cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve biz Mustafa Kemal'in sancağını açıp; Türkiye'yi daha güzel, daha aydınlık, daha mutlu insanların yaşadığı bir ülke haline getireceğiz. Unutmayın biz Türkiye'yi kuran, onu kurtaran bir partinin devrimci evlatlarıyız. Asla ve asla yenilmeyeceğiz. Ben Mustafa Kemal'in sancağını göğsünde taşıyan bir adamım. Onun ahlakına, erdemine, bu halka asla ihanet etmem. Ben Recep Tayyip Erdoğan ve onun düzenine karşı Cumhuriyet mitingleri düzenleyen adamım. Ben bu uğurda gidip 6 yıl cezaevinde yatan adamım. Çıktıktan sonra kaçmayan, saklanmayan, mücadele bayrağını açıp bugün ve yarın o mücadele bayrağını dalgalandıran adamım. Sevgili halkım; bu yalanların hepsiyle hesaplaşacağım, bu yalancıların hepsiyle hesaplaşacağım, bu iftiraların hepsinin hesabını soracağım. Sizi aldatmaya kalkmalarının bedelini onlara ödeteceğim. Size yemin ederek söylüyorum asla sizi terk etmeyeceğim, asla sizinle birlikte mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Ta ki Recep Tayyip Erdoğan düşene, seçimi kaybedene, bu saray düzeni değişene kadar sonuna kadar CHP'nin altı okunun altında devrimci bir yürek olarak atmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.