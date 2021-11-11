CHP'li Purçu: Süresi biten Roman Strateji Eylem Planı'nın ilk maddesi bile tamamlanmadı

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan 2022 Yılı Aile Bakanlığı Bütçe Görüşmesi’nde Aile ve Sosyal Hizmet Balanlığı’nın 2016 yılında yayınladığı Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’ne dair ilk maddenin dahi 2016 yılından bu yana yapılmadığını söyledi

“2016 yılında Hükümetin Roman Strateji Eylem Planı yayınlandı ve 2016 yılının Haziran ayında ilk eyleme açıp bir bakın. İlk eylemde Bakanlık demiş̧ ki: “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’nde yer alan politikaların uygulanmasının izlenmesi için izleme ve değerlendirme kurulu tesis edilecektir.” Bugün, yani 2021 yılındaki Bakanlığın TBMM’ye sunduğu ‘2022 Yılı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçe Sunumu’nda, Romanlarla ilgili yapılan çalışmalar için de şunu yazmışsınız: “İzleme-değerlendirme sistemini daha etkinleştirmek amacıyla Roman Strateji Belgesi için etkili bir izleme, değerlendirme ve koordinasyon merkezi mekanizması kurulması projesini başlattık.” Yani 2016 yılının Haziran ayında yapmanız gerekeni, eylem planının süresinin bittiği ay yapıyorsunuz. Demek ki Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Eylem Planı kapsamında hiçbir şey yapmadınız.” Diyen Milletvekili Purçu, “2016 yılında Bakanlığın yapması gerekeni eylem planının bittiği yıl olan 2021 yılında “izleme kurulu kuracağız” diye bu bütçe kitapçığına yazmışsınız.” Açıklamasını vurgulayarak, Aile Bakanlığı’nın bütçe ayırmayıp, AB’den toplamda yaklaşık 28 Milyon Euro değerinde fon aldığı Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Eylem Planı kapsamında hiçbir şey yapmadığını gözler önüne serdi.

“Roman Strateji Eylem Planı’na ilişkin bahsetmiş olduğum ‘izleme ve değerlendirme kurulunun oluşturulması ’na ilişkin birinci madde için, sadece bunun için Avrupa Birliği’nden 2 Milyon Euro aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı!” diyerek Bakanlığın Roman vatandaşlarının korunması ve güçlendirilmesine yönelik bu Eylem Planı kapsamında hiçbir şey yapmayarak sorumululuğunu yerine getirmediğini vurgularken, Bakanlığa neden bu kadar duyarsız olduklarını sordu. Bu Eylem Planının Roman vatandaşlarımızın güçlendirilmesi için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Özcan Purçu, 2016’da ilk aşaması yayınlanan söz konusu eylem planı hakkında, “Çok güzel 19 maddelik planlama yapmışsınız, peki hangi birine uydunuz bu planın? Sonuç raporu nerede?” diye sordu.

“Roman Strateji Eylem Planı Avrupa'da da yaklaşık 25 ülkede yapılıyor. Hepsinde hükümetin, Bakanlığın bütçesi var ama Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı Roman Strateji Eylem Planı’nı yürütmekle yükümlü Bakanlık olmasına rağmen resmî olarak bütçesinden 1 kuruş ayırmadı. AB’nin Roman Strateji Eylem Planı kapsamındaki projelerle Bakanlığa verdiği paranın ise akıbeti belli değil!” açılmasında bulundu.

Ayrıca, Roman Strateji Eylem Planı kapsamındaki birinci ve ikinci aşama eylem planlarından önce hiçbir Roman mahallesi’nde saha araştırması yapılmadığını, Romanlara yönelik bakanlığın bir veri analizi olmadığını söyleyen Purçu, ikinci aşama eylem planı (2019-2021) kapsamında, bu süreçte Romanların yoğun yaşadığı bölgelerde veri toplama ve istatiksel analiz çalışmaları yapılacağını söylediniz. Ama yapmadınız!” dedi.

“Bugün Romanların barınma sorunuyla ilgili istatistiğiniz yok, Romanların eğitim istatistikleriyle ilgili bilginiz yok, Roman kadınların, Roman çocukların istatistikleriyle ilgili hiçbir bilginiz yok, hiç̧ veri araştırması yapmadan Eylem Planı’nı ilan edip; en başta yapılması gerekeni en son yaptınız. Maalesef biz Romanlar için büyük bir fırsat olan bu Eylem Planı başarısız oldu Sayın Bakan.