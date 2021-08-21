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CHP'li Purçu, yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi

Seçim Bölgesi İzmir'de her hafta esnaf ziyaretlerinde bulunan İzmir Milletvekilli Özcan Purçu, kapı kapı gezerek esnafların sorunlarını dinledi. Dükkanlara gelen yüksek bedelli elektrik faturalara dikkat çene CHP'li Purçu, "25 metrekarelik bir market için 4200 lira elektrik faturası mı olur? Esnaf bu kadar fatura ile nasıl para kazansın?" diyerek esnaf vatandaşların isyanını dile getirdi

21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:14

Salgın nedeniyle işini kaybeden, geliri düşen ve giderek yoksullaşan halk, pandemi tedbirlerinden en çok etkilenen kesim olarak zar zor ayakta durmaya çalışan, çoğu kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf elektrik fiyatlarında indirim beklerken; indirim, elektrik dağıtım şirketlerine yapıldı, vatandaşın payına ise hep zam düştü.

"Bu faturaları düşürün artık, esnaf rahat nefes alsın!"

Son zamanlarda herkesin elektrik faturalarının yüksek geldiğini söyleyen CHP Milletvekili Özcan Purçu, hükümetin bir an önce elektrik faturalarında bir düzenleme yapması gerektiğini belirterek, "Yapılan zamlar yüzünden birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Bu faturaları düşürün artık, esnaf rahat nefes alsın!" dedi.

"Elektrik-su-doğalgaza üst üste yapılan zamlar yüzünden ülkenin geldiği hale bakın! Esnafımızın 25 metrekarelik dükkanına gelen elektrik faturası 4200 TL!" diye açıklama yapan Purçu, "Her ay yapılan zamlardan esnaf artık belini doğrultamıyor! Saray iktidarının esnafımızı, vatandaşımızı hiçbir şekilde düşünmediği ortadadır. Elektrik zamlarında gelinen nokta ortada. CHP iktidarında öncelikle elektrik – su – doğalgaz faturalarına eklenen zamları kaldırarak fatura bedellerini düşüreceğiz! Ayrıca, toplumdaki her kesimin dezavantajlı olduğu alana ilişkin ayrı ayrı düzenlemeler yapacağız. Bu toplum iyi bir yönetimi hak ediyor! CHP iktidarında ülke nasıl yönetilir, esnaf nasıl kazanç elde eder, kalkınma nasıl gerçekleşir göreceksiniz." Söyleriyle CHP iktidarında ekonomik kalkınma için nasıl bir politika izleneceğini ifade ederek, AKP iktidarında artık sorunların katlanarak arttığının altını çizdi.

Etiketler; #chp #Özcan Purçu #elektrik faturası #izmir #izmir esnaf
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