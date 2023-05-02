CHP'li Salıcı: Patates soğan bu seçimi kazanacak

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İzmir'de seçim çalışmaları kapsamında bir manava girip patates, soğan fiyatlarını sordu. Esnaftan "Bugün 3 TL indirimde 22 lira. Söylene söylene alıyorlar" yanıtını alan Salıcı, "Patates soğan bu seçimi kazanacak" ifadelerini kullandı

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala İzmir'de seçim çalışmalarına katıldı. Gaziemir ilçesinde beraberindeki heyetle birlikte esnafları dolaşan Salıcı; vatandaşları dinledi, destek istedi. Ziyaret sırasında bir manava giren Salıcı, son dönemde patates, soğan fiyatlarını sorarak "İnsanlar gönül rahatlığıyla alabiliyor mu?"dedi. Esnaf ise "Bugün 3 TL indirimde 22 lira. Söylene söylene alıyorlar" diye cevap verdi. Bunun üzerine Salıcı, "Neyse iki haftası kaldı inşallah patates soğan bu seçimi kazanacak" ifadelerini kullandı.



"SEÇİM MEMELEKET MESELESİ OLDU"

Salıcı'nın ilçedeki son durağı ise Abdullah Arda Meydanı'ndaki CHP seçim ofisi oldu. Burada partililerle bir araya gelen Salıcı, "Bu seçim bizim için herhangi bir seçim değil. Bu seçim otoriter bir rejim isteyenlerle demokrasi isteyenler arasında bir seçim. Tek adam rejimi devam etsin diyenlerle 'uzlaşma olsun, farklılıklar bir araya gelebilsin, farklılıklar bizim zenginliğimiz olsun, farklı siyasetlerden gelenler Türkiye'nin ortak geleceğinde bir arada bulunabilsin' diyenlerin seçimi.Bu seçim hani doktorlara söylüyorlardı ya 'Bırakın nereye gidiyorlarsa gitsinler' diyenlerle 'Aman memleketin çocuğu memlekette kalsın; kendi ülkesine, kendi insanına hizmet etsin' diyenlerin seçimi. Onun niçin bu seçim kritik bir seçim. Bu seçim bir siyasal partinin gittiği diğer siyasi partinin geldiği şeklinde değerlendirilecek bir seçim değil. Bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiniz oy bu ülkede düzeni değiştirir. Bizim düzen değişikliğine ihtiyacımız var. Bizim anlayış değişikliğine ihtiyacımız var. Bizim Türkiye'nin normalleşmesine ihtiyacımız var. Biz farklı siyasi partiler bir araya geldik iki yıldan beri çalışıyoruz. Türkiye'nin geleceğini kurmak için ikibinden fazla maddede anlaştık. Arasında Saadet Partili kardeşlerimiz de var, İYİ Partililer de var, Demokrat Partililer de var. DEVA'da var, Gelecek'te var. Geçmişte bu hiçbirinizin aklınıza gelmezdi, Cumhuriyet Halk Partisi bu siyasi partilerle bir araya gelecek Türkiye'nin geleceğini ortak bir yerde kuracak bu aklınıza gelmezdi. Niye geldik? Memleket meselesi oldu artık seçim. Bir siyasi partinin meselesi olmaktan çıktı, memleket meselesi haline geldi. Biz de memleketi koruyalım, kollayalım daha iyi bir noktaya götürelim diye bir araya geldik" dedi.

SALICI'DAN ÖRGÜTE ÇAĞRI

Salıcı sözlerinin devamında ise "Size düşen sadece 14 Mayıs'ta oy vermek değil. 14 mayıs'a giderken kafasında soru işareti olan, farklı düşünen, iktidarın bu olumsuz dilinden etkilenen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, eşimiz, dostunuz, akrabanız varsa onları da ikna etmek. Onun için çalışıyoruz, koşturuyoruz ama onun ötesinde başka yerlerdeki arkadaşlarınızı, dostlarınızı mutlaka bu sürecin katın" dedi. Salıcı ayrıca partililerden bir söz isteyerek "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacak mısınız?' diye sordu. Partiler de güçlü bir sesle "Evet, söz" yanıtını aldı.



Gaziemir ilçesindeki seçim çalışmalarında Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milltevekili Sevda Erdan Kılıç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, CHP İzmir Milletvekili adayı Fulya Alçay ve partililer eşlik etti.



