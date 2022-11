CHP'li Salıcı ve Torun’dan eleştiri yağmuru: Soylu’ya istifa, Kurum’a özür çağrısı

İzmir'de CHP’li Belediye Meclis üyeleri kampı açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulunarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya istifa çağrısında bulunurken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan da özür beklediklerini söyledi.

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis üyelerinin iki gün sürecek kampı başladı. Seferihisar Royal Teos Thermal Resort Otel'de gerçekleşen kampın açılışına Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun'un yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP’li ilçe belediye başkanları ile il ve yöneticileri katıldı. Genel Başkan Yardımcıları Salıcı ve Torun AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“Başkanlarımız her şeye rağmen başarılı”

Kampın açılışında konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kendisiyle ilgili TBMM’ye verilen fezleke üzerinden “İnandığımız yolda kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Asla ve asla bir adım geri atmayacağız. Cesaretle ve inançla bu süreçte mutlaka galip çıkacağız” açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediye başkanlarına yönelik, “Topal ördek” çıkışını da hatırlatan Torun, “Erdoğan yerel seçimden sonra, ‘topal ördek olacaklar’ demişti, bunu yapmak için de çabaladı. Ama belediye başkanlarımız yılmadı, mücadele etti. Yapılan birçok ankette gururla söylüyorum ki; bizim belediye başkanlarımız her şeye rağmen başarılı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Torun, “Bizim belediyelerimizi engelleyeceğine, teşekkür et! Senin yarattığın bu krizi ve yoksulluğu belediye başkanlarımız, vatandaşın üzerindeki yükü alarak hafifletiyor. Yoksa daha ağır bir tabloyla karşılaşırdık. Erdoğan, belediyelerin önünü açması gerekirken maalesef engel koyuyor. Biliyoruz ki İzmir’imizde de her türlü kamu kaynaklarını kapattı” diye konuştu.

Soylu’ya istifa çağrısı

Konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik istifa çağrısında da bulunan Torun, “Süleyman Soylu, bu milletin vicdanında da aklında da bu ülkeye İçişleri Bakanı olarak gelmiş en büyük kara lekedir. Derhal istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.

Kurum’dan özür bekliyoruz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelikte özür beklediklerini dile getiren Torun, “Sayın Murat Kurum’dan özür bekliyoruz. Hem İzmir halkına hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza büyük bir özür borçlu. ‘İzmir işgal altında’ diye hakaret eden Kurum’dan özür bekliyoruz. Zaman zaman Soylu’ya özendiğini biliyoruz, o kurucu ayarlarına dönsün. Soylu’dan bir şey olmaz. Kurum’un bir devlet terbiyesi var” dedi.

Salıcı, Bakan Soylu’yu eleştirdi

Geçen hafta sonu İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleşen terör saldırısı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik eleştirilerde bulunan CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise “Toplumu kutuplaştırma, bir kargaşa yaratma çabası içerisindeler ama başarılı olamayacaklar. İlk defa teröre maruz kalmıyoruz, farkındayız ama prim verecek değiliz. Bu eylem yapıldığında acaba İçişleri Bakanı ne yapıyordu, neyle meşguldü? Bunu sormadan edemiyoruz. Bir İçişleri Bakanımız var, sürekli suçlularla fotoğraf çektiriyor. Biz ona ‘foto-roman Süleyman’ diyoruz. Kendi görevini yapmak dışında her işle meşgul. Teröristin Afrin’den geldiği söylendi, sonra ortaya çıktı yeni gelmemiş, o terörist aylardır İstanbul’da gezerken sen ne yapıyordun Süleyman Soylu, neyle meşguldün? Terör örgütü mensupları fink atarken sen ne yapıyorsun? Turizm Bakanı olsan sormayacağız, sen içişleri bakanısın. Ama Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na laf yetiştirmekle meşgulsün. Belediye başkanlarımıza, Tunç(Soyer) beye, Ekrem(İmamoğlu) beye laf yetiştirmekle, kumpas kurmakla meşgulsün. Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olmadığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın sokakta normal bir vatandaş gibi muamele gördüğü bir Türkiye’ye ihtiyaç var. Saray’da yaşamayan ama devlet yönetmeyi bilen, halktan yana bir iktidara, pisliklere, mafya babalarına posta koyacak olan, 5’li çeteye dur diyecek bir iktidara ihtiyaç var. Bu da CHP iktidarı” ifadelerini kullandı.

İktidara ilk defa bu kadar yakınız

İZBB Başkanı Tunç Soyer de “Fitch, İzmir’in kredi notunu AAA olarak teyit etti. Bugünün Türkiyesi’nde bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz ve gurur duyuyoruz. Ben bu sabah buraya gelirken iktidarda olduğumuz bir Türkiye’de belediye başkanlığı yaptığımı hayal ettim. Çok güzle bir hayaldi .Bizler yıllardır iktidarda olmamanın ama görev başında olmanın ne olduğunu yaşadık. Ama şuna inanıyorum ki ilk defa iktidara bu kadar yakınız. Bu sefer bunu ıskalama ve kaçırma lüksümüz yok. Bu sadece bizim için değil millet için zaruriyet. Bunun için kafamda üç anahtar var. Vicdan.. Vicdanımızı diri tutmalıyız. Cesaret… Cesaretimizi diri tutmalıyız. Ona çok ihtiyacımız var. Giderek daha çok hırçınlaşacaklar. İnanç… İnanmak mecburiyetindeyiz. Önce, kazanacağımıza biz inanacağız ki milyonları inandıralım. Eğer sizin aklınızda tereddüt varsa kimseyi inandıramazsınız. İlk defa bu kadar yakınız. Hepimiz inanalım. Eğer inanırsak kimse elimizden alamaz” dedi.

Kazanacağımızdan şüpheniz olmasın

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Halkımızla, ittifakımızla, dostlarımızla birlikte yan yana, omuz omuza iktidara yürüyoruz. İktidar yürüyüşümüzün sesleri sarayı adeta titretiyor. Biz yürüdükçe, Ak’la boyadıkları yerlerden pislik fışkırıyor. Korkuyorlar. CHP iktidarında nasıl bir sosyal devlet olacağını, her türlü engellemeler ve baskıya rağmen, kıt kaynaklarıyla gösteren belediyelerimizden korkuyorlar. Tüm imkanlarıyla saldırıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar nafile… Biz de milletimiz de saldıranlar da biliyor ki geliyor gelmekte olan! Bunu bildikleri için gün geçtikçe saldırının dozunu artıyorlar, artıracaklar. Bizler, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi korkusuzca doğruları söylemeye ve halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Saray iktidarına son verip halkın iktidarını kuracağız. Kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, seçimlerde zaferin kesin olduğunu belirtirken kutlama için Seferhisar’a davet etti ve “Türkiye siyaseti için çok önemli bir zaman içindeyiz Çünkü biliyoruz ki ülkemizin kaderini belirleyecek seçim öncesinde her önem tarihi bir önem arz ediyor. Bizler yerel yöneticiler olarak merkezde oluşan politikaları yerelde halkla buluşturmakla mükellefiz. Bu dönem üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu bilinçle devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ