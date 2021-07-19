CHP'li Sertel, 7 yıldır bitmeyen Ankara-İzmir hızlı tren projesinin bitiş tarihini sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Atila Sertel, temeli 2013 yılında atılan, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin bitiş tarihini sordu

Temeli 2013 yılında atılan, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin üzerinden 7 yıl geçti, 7 bakan değişti projenin yarısı dahi bitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Atila Sertel, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’a Ankara-İzmir YHT projesinin son durumunu ve bitiş tarihini sordu.

Sertel’in sorusunu yanıtlayan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, şu bilgileri verdi:

“Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinde; Banaz-Eşme, Uşak (Eşme)-Manisa (Salihli), Salihli-Manisa kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmektedir. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 43,44 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. Kalan altyapı ve elektromekanik yapım işleri AYGM yatırım programında yer almakta olup, dış finansmanla yürütülmesi için 6 Ekim 2020 tarihinde AYGM’ce ihalesi yapılmış olup, sözleşme imzalanmıştır.

Projenin 74 kilometrelik Eşme-Salihli kesimi altyapı yapım işinde yüzde 44,83 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. Bu kesimde toplam uzunluğu 22,7 km olan 25 adet tünel ve toplam uzunluğu 4,6 km olan 21 adet viyadük yapılacaktır. Toplam 25 adet tünelde yüzde 23,9 oranında fiziki ilerleme sağlanmıştır. 5 adet tünelde yüzde 100 oranında imalatlar tamamlanmış; 7 adet tünelde imalat çalışmaları devam etmekle birlikte toplam 5 bin 248 metre tünel imalatı gerçekleştirilmiştir.”

“YAPILACAK-EDİLECEK”

Sormasına rağmen TCDD Genel Müdürü’nün projenin bitiş tarihini veremediğini belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Projenin temeli 2013 yılında atıldı, 2020 yılında biteceği açıklandı ama öğreniyoruz ki şimdiye kadar ancak yüzde 43,44’ü bitirilebilmiş. Üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen yarısı dahi bitirilemedi. Ne zaman açılacağı da meçhul. Milletvekilliğim süresince çeşitli defalar aynı konuyu gündeme getirdim ancak aldığımız tek cevap ‘cek-cak’ oluyor maalesef. Yapılacak, edilecek deniliyor ama projede bir türlü bitirilemiyor. Bu hızla giderse bize binmek nasip olmayacak sanırım. Ömür bitiyor, yol bitmiyor ama bu yol hiç bitmeyecek gibi duruyor. Ama benim gördüğüm AKP iktidarının ömrünün bittiğidir. Bu projenin bitirilmesi bizim iktidarımızda olacaktır” diye konuştu.