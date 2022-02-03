CHP'li Sertel: 'Bilişim uzmanı' olarak tarım lisesi mezunu kişiyi aldılar!

Uzay Ajansı’na tarımcı danışman almışlardı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de Tarım lisesi mezunu kişiyi ‘bilişim uzmanı” olarak 26 bin lira ödeyerek çalıştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir milletvekili Atila Sertel, “Ülkede binlerce işsiz yazılım ve bilgisayar mühendisi varken kurumun oldukça yüksek tutarda ödemeler yaparak network uzmanı diye tarım lisesi mezununu, sertifikası olmayan ön lisans mezununu alması akıl alır gibi değil." ifadelerini kullandı

Sebze Üretim Tekniği mezununun Türkiye Uzay Ajansı’na danışman olarak atanmasının ardından benzer bir skandal da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde yaşandı. Tarım Lisesi mezunu olan bir kişi aylık 26 bin TL ödenerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne Uzman Network personeli olarak alındı. Aynı kuruma aylık 54 bin TL ödenerek alınan kıdemli yazılım mimarının ise ön lisans mezunu olduğu, istenilen niteliklere ilişkin sertifikasının da olmadığı anlaşıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), yazılım ve bilişim işlerinin yürütülmesi amacıyla TÜRKSAT’la iki danışman için sözleşme imzaladı. TÜRKSAT tarafından gönderilen danışmanlardan birinin Tarım Lisesi, diğerinin de ön lisans mezunu olduğu, tarım lisesinden mezun olan danışman için 26 bin, bilgisayar iki yıllık ön lisans mezunu olan danışman için ise aylık 54 bin TL ödendiği ortaya çıktı.

Sayıştay raporlarına yansıyan tespitlere göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde göreve başlatılan danışmanların aranılan niteliklere sahip olduklarına dair herhangi bir sertifikaya da sahip olmadıkları anlaşıldı.

Konuyu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KİT Alt Komisyonu toplantısında gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, “Ülkede binlerce işsiz yazılım ve bilgisayar mühendisi varken kurumun oldukça yüksek tutarda ödemeler yaparak network uzmanı diye tarım lisesi mezununu, sertifikası olmayan ön lisans mezununu alması akıl alır gibi değil. Üstelik aranılan niteliklere ilişkin sertifikaları da olmayan iki kişi için ayda 80 bin 749 TL ödenmiş. Bunu anlamak mümkün değil. Sonradan edinilen bilgilere göre TÜRKSAT personeli olan bu danışmanlardan birinin 7-8 bin TL civarı, diğerinin de 15-20 bin TL arasında maaş aldığı anlaşılıyor. Dolayısıyla iki danışman için fazladan 60 bin TL gibi bir ödeme söz konusu. Bir devlet kurumu diğer devlet kurumuna bunu yapar mı? Her ay fazladan ödenen 60 bin TL’den fazla para kimin ya da kimlerin cebine gidiyor, bunu sorguluyoruz” dedi.

“HAKSIZ KAZANÇ VARSA ÖNÜNE GEÇMEK GÖREVİMİZ”

Konunun bütün yönleriyle ortaya çıkması için KEGM Genel Müdürü Durmuş Ünüvar’a çeşitli sorular yönelten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

“Bu danışmanlar hala kurumda mı merak ediyorum. Bu para direkt danışmanların hesabına mı yattı yoksa TÜRKSAT’a mı ödendi belli değil. Her iki danışmanın da bilişim ve network alanında mezuniyetleri ya da eğitim sertifikaları mevcut mudur? Bu iki danışman görev yaptıkları süre boyunca kurumunuza kaç kere gelmişlerdir? Kurumda odaları var mıdır? Bu konuların açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. Bizler KİT Komisyonu üyesi olarak Sayıştay’ın tespitlerini sormak ve sorgulamak durumundayız. Eğer bir devlet kurumunda bir takım insanlara haksız kazanç sağlanıyorsa bunun da önüne geçmek asli görevimizdir.”