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CHP'li Sertel, esnafın sorunlarını dinledi

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Uşak'ta esnafın sıkıntılarını dinledi

05 Şubat 2021 Cuma 14:17

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Uşak'ta pandemi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan esnafı dinledi. Sertel, esnaf ile yaptığı görüşmenin videolarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Esnaflardan biri pandemi nedeniyle kira yardımına başvurduğunu ancak başvurusunun reddedildiğini belirterek, 'aktif bir dükkana kira yardımı neden yapılmaz?' dedi.

Başka bir esnaf ise, 40 yıldır esnaf olduğunu belirterek, 40 yılda kötü günler geçirdiğini ancak hiç bu kadar kötü bir dönem görmediğini söyledi. Esnaf şimdi ise dükkanını kapatmak zorunda kaldığını anlattı.

Derdini anlatan başka bir esnaf ise kirasını ödeyemediğini ve şu durumda en fazla 3-5 ay dayanabileceğini söyledi.

Etiketler; #atila sertel #izmir #esnaf
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