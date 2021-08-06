CHP'li Sertel İzmir depremini sordu, Bakan Kurum yanıtladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından depremzedelerin sorun ve taleplerini Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle çok sayıda soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, önergelere gelen yanıtları kamuoyuyla paylaştı

İzmirli depremzedelerin mağduriyetlerini bildiğini ve takipçisi olacağını vurgulayan Atila Sertel, "Vatandaşlarımız canlarını kaybetti, dişinden tırnağından artırarak aldıkları evlerini kaybetti. Eşyaları, anıları moloz yığınları arasında kaybolup gitti. Maddi ve manevi deri yaralar oluştu. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek denildi ancak atılan yanlış adımlar depremzedeleri bir kez daha mağdur etti. Tüm mağduriyetler giderilinceye dek konunun takipçisi olacağız" dedi.

Sertel'in verdiği soru önergelerini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni yapılacak konutların metrekarelerinin düşürülmesi, mülkiyet haklarında oluşan mağduriyetler, ikinci evi olanların yaşadığı sıkıntılar ve AFAD kredisi kullandırılmaması ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yönelttiği sorular ve Bakan Kurum tarafından verilen yanıtlar şöyle:

KİRACILARA 11 MİLYON 37 BİN TL ÖDENDİ

Atila Sertel: İzmir depreminde evleri yıkılan, mağdur olan ev sahibi ve kiracıların tamamına ödemeler yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bu ödemeler ne zaman tamamlanacaktır?

Bakan Murat Kurum: 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem afeti sonrasında söz konusu depremden etkilenen alanlar için 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca Genel Hayata Etkililik kararı alınmış, bu kanun ve 6306 sayılı Kanun uyarınca hak sahipleri için yardımlar yapılmaya başlanmıştır.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İzmir İli için Dönüşüm Projeleri Özel hesabından bin 524 malik, 168 kiracı ve 1 sınırlı ayni hak sahibine toplam 11 milyon 37 bin 892 TL tutarında kira yardımı yapılmıştır.

5 BİN 20 ADET KONU, 253 İŞYERİ YAPILACAK

Atila Sertel: Çok sayıda insanın depremden mağdur olduğu ve günümüz ekonomik koşulları düşünüldüğünde kentsel dönüşüm kredisinin daha iyi şartlarda verilmesi için bir çalışmanız var mıdır? İzmirli depremzedelerin "bizi müteahhitlerin eline bırakmayın" çağrısına kulak verecek misiniz?

Bakan Murat Kurum: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir depremi kapsamında 5 bin 20 adet konut ile 253 adet iş yeri yapımı planlanmış olup, 2 bin 729 adet konut ile 220 adet işyerinin inşaatı devam etmektedir. Bin 831 adet konut ile 33 adet işyerinin ihalesi yapılmış inceleme ve sözleşme işlemleri devam etmektedir. Rezerv alanda inşa edilecek yaklaşık 400 adet konut ile Karaburun'da inşa edilecek 60 adet köy evinin ise proje çalışmaları devam etmekte olup yakın zamanda ihalesi gerçekleştirilecektir.

EN GEÇ 2022 ŞUBAT'TA TAMAMI BİTMİŞ OLACAK

Atila Sertel: Depremzedeler için yapılan ve yapılacak evlerin bitiş tarihi nedir? Tüm mağdur vatandaşların evlerine yerleşmesi ne zaman olacaktır?

Bakan Murat Kurum: İzmir depremi kapsamında inşaatı devam eden projelerin iş bitim tarihleri şöyledir:

· İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi 1. Bölge 228 adet konut ve 15 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin bitim tarihi 3 Eylül 2021'dir.

· İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahalleleri 4-5-6-7. Bölgelerde yapılacak olan toplam 166 adet konut ve 37 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin bitim tarihi 3 Eylül 2021'dir.

· İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi 2. Bölge 140 adet konut ve 24 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin bitim tarihi 7 Eylül 2021'dir.

· İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Rezerv alan 1. Etap 397 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin bitim tarihi 20 Ekim 2021'dir.

· İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Rezerv alan 2. Etap 444 adet konut ve 6 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin bitim tarihi 28 Aralık 2021'dir.

· İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Rezerv alan 3. Etap 444 adet konut ve 6 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin bitim tarihi 21 Ocak 2022'dir.

· İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane ve Mansuroğlu Mahalleleri 3. bölge 910 adet konut ve 132 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin bitim tarihi 6 Şubat 2022'dir.