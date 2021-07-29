CHP'li Sertel: Ormanlarımız yanarken, THK uçakları hangarda yatıyor!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Manavgat cayır cayır yanarken THK ile 2019 yılından bu yana sözleşme imzalanmadığı için 6 adet yangın söndürme uçağının hangarda yattığını söyledi. Sertel, kayyım atandıktan sonra THK’nın tecrübeli yangın söndürme pilotlarının işine de son verildiğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türk Hava Kurumu’na ait 6 adet yangın uçağının hangarda yattığını, Tarım ve Orman Bakanı’nın ise Manavgat’ta iki gündür devam eden yangını adeta seyrettiğini söyledi. Sertel, “Sayın Bakana sesleniyorum; THK’nın 6 yangın uçağını devreye sokmalısınız. Kayyım atadınız. Hiç olmazsa kayyım sayesinde bu uçakları devreye sokun. Eğitilmiş pilotları yeniden işe alın. Ve Türkiye’deki orman yangınlarını artık durdurun” dedi.

Türkiye’deki felaketlerin iktidarın beceriksizliğinden kaynaklandığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Türkiye felaketler ülkesi olmaktan çıkarılsın. Bu yangınlar sizin beceriksizliğinizdir, sizin vurdumduymazlığınızdır. İnsanlarımız ölüyorsa, evlerimiz, ormanlarımız cayır cayır yanıyorsa bu iktidar yüzündendir. Vurdumduymaz bir iktidarsınız. Türkiye’nin başına gelen felaketler sizin yüzünüzden meydana geliyor. Çok üzülüyoruz ve Türkiye için yanıyoruz” diye konuştu.

6 ADET THK UÇAĞI HANGARDA YATIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2009-2019 yılları arasında Türkiye’deki yangınlara Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ile müdahale ettiğini hatırlatan Atila Sertel, 2019 yılından itibaren THK ile sözleşme imzalanmadığı için THK’nın yangın söndürme uçaklarının kullanılmadığını söyledi. Sertel, şu bilgileri verdi:

“Manavgat’ta ormanlarımız yanıyor, evlerimiz yanıyor. İnsanlarımız, hayvanlarımız ölüyor. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı hala Türk Hava Kurumu uçaklarını yok sayıyor ve kullanmıyor. 2019 yılında İzmir’de çıkan yangında da söylemiştim. İzmir o tarihte cayır cayır yanarken THK’nın uçakları Adnan Menderes Havalimanı’ndaydı. Şimdi ise Türk Hava Kurumu’nun 6 uçağı hangarda bekletiliyor ve Manavgat’taki orman yangınına müdahale ettirilmiyor. Bu uçaklardan 4’ü hemen havalanabilecek durumda 2’si ise bakım yapılıp uçabilecek durumda. Türk Hava Kurumu uçakları 2009-2019 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan sözleşme gereği Türkiye’deki yangınlara müdahale ediyordu. Bu 10 yıllık süre zarfında THK yangın söndürme uçakları 4+1 olarak yangınlara müdahale etti. Ancak 2019 yılına gelindiğinde THK ile sözleşme imzalanmadı. Hala da sözleşme imzalanmış değil. Yerli ve milliyiz diyenler THK yerine Ruslarla sözleşme imzaladılar.”

PİLOTLARIN İŞİNE DE SON VERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın THK ile sözleşme imzalamaması nedeniyle kayyım tarafından THK yangın söndürme uçaklarının deneyimli pilotlarının da işine son verildiğini açıklayan Atila Sertel, “Şimdi 6 yangın söndürme uçağı THK’nın hangarlarında yatıyor. Kayyım atandıktan sonra yangın söndürme uçaklarında ve yangın söndürmede deneyimli pilotların işine de son verildi. 2020 yılında Ruslardan 2 uçak kiralandı. Bu iki uçağın yetmediği de ortada. Ruslarla imzalanan sözleşmenin içeriği, verilen uçuş garantisi ücreti de kamuoyuna açıklanmıyor. Sonuç olarak THK uçakları hangarda yatıyor Rus uçakları yalnızca iki uçakla orman yangınlarımıza müdahale etmeye çalışıyor. Bu durum Türkiye’ye yakışıyor mu? Siz bir yandan Cumhurbaşkanlığına ait 13 uçakla dünyanın her yerine seyahat edeceksiniz. Diğer yandan ormanlarımız cayır cayır yanarken sadece 2 Rus uçağı yangınlara müdahale edecek. Bu Türkiye’ye yakışıyor mu” diye konuştu.

Sertel, yaşamını yitirenler nedeniyle Manavgat halkına başsağlığı dileklerini iletirken, iki gündür devam eden yangına canla başla müdahale eden itfaiyeciler, orman işçileri ve tüm ekibe teşekkürlerini iletti.