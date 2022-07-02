CHP'li Sertel: Şans oyunları iki yıldır denetlenmiyor!

Türkiye Varlık Fonu tarafından 2020 yılı Ağustos ayında Sisal-Şans ortak grubuna devredilen şans oyunları, Milli Piyango İdaresi tarafından yaklaşık iki yıldır denetlenemiyor. Devir sözleşmesinde Sisal-Şans Ortak grubu tarafından oynatılan şans oyunlarının Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenli olarak denetlenmesi hüküm altına alınırken, mevzuatta gerekli değişiklik yapılmadığı için bu yetki kullanılamıyor

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile tüm bürokrasinin hızlanacağının iddia edildiğini ancak iki yıldır küçük bir mevzuat değişikliği dahi yapılamadığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Sayıştay ısrar ediyor, komisyon üyeleri olarak biz ısrar ediyoruz ancak Sisal-Şans Ortak grubuna devredilen şans oyunları iki yıldır denetlenmiyor. Bilinçli olarak denetimden kaçırılıyormuş izlenimi uyanıyor" dedi.

Öte yandan Milli Piyango şans oyunlarının devralan Sisal-Şans ortak grubunun el değiştirdiğini öğrendiklerini ifade eden Atila Sertel, kime satıldığının bilgisinin ise paylaşılmadığını vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, MPİ'nin denetim yetkisini kullanamamasını komisyon toplantısında yeniden gündeme getirdi. Konu Mart ayında yapılan alt komisyon toplantısında gündeme getirilmiş, MPİ yönetimi tarafından mevzuat değişikliği için başvurular yapılacağı açıklanmıştı. MPİ yönetimi 12 Nisan 2022 tarihinde yeniden gönderdikleri yazı ile Bakanlık onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne iletildiği cevabı verildi.

HANİ BU SİSTEMDE HER ŞEY HIZLI OLACAKTI?

Devrin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen mevzuat değişikliği gerekçesi ile şans oyunlarının denetlenememesini eleştiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

"Sisal Şans Oyunları, 2020 yılı Ağustos ayında Millî Piyango oyunlarını devraldı ve üzerinden tam iki yıl geçti ve siz iki yıldır Sisal Şans Oyunları grubunu denetleyemiyorsunuz. Yani bunlar nasıl yapıyor? Kime ikramiye veriyor? Ne kadar ikramiye dağıtıyor? Ne kadar para topluyor? Yani bu noktada devletimiz bundan ne kadar vergilendirme yapıyor? Ne kadarı Millî Piyango bileti alan mudinin eline para ulaşıyor? Hiçbir şey bilinmiyor. Güya denildi ki bize bu sistemde her şey hızlı olacaktı yani bürokratik engeller hızlı aşılacaktı, birçok faaliyet hızlanacaktı, söylendiği zaman hemen yerine gelecekti; falan, falan ama gördük ki Millî Piyangonun bu grubu denetlemesi için küçük bir mevzuat değişikliği lazım ama iki yıldır yapılamıyor. Bu mevzuat değişikliği yapıldığı takdirde siz, bu şans oyunlarını yürüten şirketi denetleme yetkisine sahip olacaksınız. Zaten istediğimiz de o bizim yani bu işin yıllardır Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülmesi, devlet tarafından yürütülmesi çok önemli bir güven kaynağıydı, topluma da güven kaynağıydı yani 'En azından ben kazanamasam devletim kazanıyor.' diyordu vatandaş piyango bileti alırken ya da sayısal loto oynarken yani 'Bana belki para çıkmıyor ama devletin buradan kazanıyor.' diyordu. Şimdi o da kalktı, bir grup kazanıyor, o grubu denetleyemiyoruz yani sanki bilinçli olarak denetimden kaçılıyormuş izlenimi uyanıyor bizde çünkü bu konuda ısrar ediyoruz, biz değil yani Sayıştay ısrar ediyor, biz de onun ısrarcısı oluyoruz. Diyoruz ki: Ya arkadaş bu niye denetlenmiyor iki yıldır yani denetlenmeyen bir yapı olabilir mi? İşte mevzuata takılıyor. O mevzuat nasıl aşılacak, nasıl sonuç alacağız?"

KARA PARA MI AKLANIYOR?

Sisal-Şans ortak grubunun el değiştirdiğini ancak kime satıldığının bilgisinin paylaşılmadığını ifade eden Sertel, "Sisal Şans Oyunları grubunun bir başka gruba Milli Piyangoyu devrettiğini ya da sattığını öğrendik, hatta ben sizi telefonla arayıp o grupla ilgili bilgi istedim. Hakikaten siz de bilmiyordunuz ve bana yanıt veremediniz çünkü o grubu kimse bilmiyor. Kime gitti, kim aldı, nedir, in midir, cin midir, kara para aklayıcılığı mıdır, tefeciler midir, dünya ölçeğinde kara para yönlendirenler midir? Kim olduğunu bilmiyoruz. Kim biliyor? Türkiye Varlık Fonu biliyor. Varlık Fonunun bunu açıklaması lazım" diye konuştu.