CHP'li Sertel sordu, Bakan Pakdemirli yanıtladı. İşte yangınla mücadele envanterimiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye’nin yangınla mücadelede kullandığı araç envanterini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in 2021 yılında çıkan orman yangınlara müdahale eden araç sayılarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli, “Ülkemizde 2021 yılında 3 amfibik uçak, 39 yangın söndürme helikopteri, 6 yönetim helikopteri, 4 insansız hava aracı, 1078 arazöz, 281 su ikmal aracı, 2270 ilk müdahale aracı, 181 dozer ve 501 diğer iş makinası görev yapmaktadır” dedi.

2021 yılında 39 helikopterin havadan müdahale için görev yaptığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterlerin kapasitelerinin 2.500 ila 10.000 litre arasında değiştiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in helikopterlerin uçuş saat ücreti ve garanti ücret ödemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Pakdemirli, “Bu helikopterlerin ücretleri teknik özellikleri ve kapasitelerine göre değişmektedir. Dünyada hava aracı kiralamalarında garanti uçuş saati uygulaması uygulanan bir yöntemdir. Ülkemizde helikopter ve uçak kiralaması yapılan ilk günden bugüne garanti uçuş saati uygulaması yapılmaktadır” diye konuştu.

GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YOK

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in “Kadrolu ve geçici olarak görev yapan orman işçisi” sayısına ilişkin soru önergesini de yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Bakanlığımız Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 582 daimi işçi ve 8 bin 140 geçici işçi personel görev yapmaktadır” dedi. Bakan Pakdemirli Sertel’in geçici orman işçilerine kadro verilmemesinin nedeni ve bu konuda yürütülen bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de, orman işçiliğinin çok önemli olduğunu ve kadro verilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’de başta beşli çete olmak üzere tüm ihalelere para var. Orman işçisine gelince para yok, kadro yok. Bu büyük haksızlıktır” dedi.