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CHP'li Sertel: Tarımda İzmir modeli tüm Türkiye'ye örnek olsun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınma kooperatifleri ile yaptığı ürün alım sözleşmesinin tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirterek, “Bu model Türkiye’ye örnek olmalı. Yerelde AKP’li belediyeler de kendi bölgelerindeki çiftçileri desteklemeli. Kırsal kalkınma ancak bu şekilde olur. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli gelsin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin modelini incelesin. Türkiye genelinde uygulanması için çalışmalar yürütülsün” dedi

CHP'li Sertel: Tarımda İzmir modeli tüm Türkiye'ye örnek olsun
27 Ocak 2021 Çarşamba 15:22

2019 yılında 125 milyon, 2020 yılında 144 milyon liralık üreticiden alım yapan Tunç Soyer Başkanlığı’ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2022 yıllarında üreticiden 338 milyon liralık alım yapacağını dile getiren Sertel, şunları söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’i tarıma verdiği katkıdan dolayı kutluyorum. Türkiye’de tarım bakanının tarımı ele güne muhtaç ettiği, yurtdışındaki üretici kesimin desteklendiği, yurtiçindeki üreticilerin cezalandırıldığı bir ortamda Tunç Soyer Ege’de İzmir’de tarım anlamında örnek bir modeli uygulamaya koydu. Tunç Soyer, 2021 – 2022 yıllarında üreticiden 338 milyon liralık alım yapmak için tarımsal kalkınma kooperatifleri ile sözleşme imzaldı. Aziz Kocaoğlu döneminde başlayan yerelde kalkınma modeli Tunç Soyer’le birlikte hız kazanmıştır. Üreticilerden 2019 yılında 125 milyon liralık, 2020 yılında ise 144 milyon liralık alım gerçekleştirildi. Bayındır’dan 200 ton salçalık biber, Beydağ’dan 100 ton kestane, Ödemiş’ten 300 ton patates alınacak. Diğer ürünlerin alımları da devam edecek ve bölgede yaşayan çiftçiler desteklenecek.”

PAKDEMİRLİ VE ÖZHASEKİ’YE ÇAĞRI

İzmir modelinin tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini ve AKP’li belediyeler tarafından da uygulanmaya başlaması gerektiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye çağrıda bulundu. Sertel, “Bu model Türkiye’ye örnek olmalı. Yerelde AKP’li belediyelerde kendi bölgelerindeki çiftçileri desteklemeli. Kırsal kalkınma ancak bu şekilde olur. Köyden kente göç de bu şekilde önlenir. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli gelsin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin modelini incelesin. Bu modeli AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye anlatsın. Özhaseki de bu modelin Türkiye genelinde AKP’li belediyeler tarafından uygulanması için çalışsın. Türkiye’deki tüm belediyeler tarıma destek versin. Tüm belediyeler İzmir’de olduğu gibi 0-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtsın. Hayvancılık gelişsin. AKP’li belediyeleri bu konuda da çalışma yapmaya davet ediyorum. İzmir’de, Eskişehir’de İstanbul’da yapılan ücretsiz süt dağıtımı niçin AKP’li belediyeler tarafından yapılmıyor” diye konuştu.

Etiketler; #chp #atila sertel #izmir tarım
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