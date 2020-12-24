CHP'li Sertel TBMM'de İzmir'i örnek gösterdi ve sordu: "AKP'li belediyeler çocuklara neden süt dağıtmıyor?"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM'de yaptığı konuşmada çocuklara ücretsiz süt dağıtımı konusunda İzmir'i örnek gösterdi, AKP'li belediyelerin neden yapmadığını sordu

Sertel, "Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin olduğu yerde niçin süt dağıtılmıyor? Niçin oradaki çocuklar, Konya'da, Kayseri'de, Erzurum'da, Erzincan'da, Balıkesir'de, Gümüşhane'de, Kastamonu'da, Trabzon'daki belediyeler, niçin 1-5 yaş çocuklarınıza süt içirtmiyorsunuz ve hayvancılığı desteklemiyorsunuz? Sizin elinizi kim bağlıyor? İzmir size örnek olsun. Biz de aracı olalım İzmir milletvekilleri olarak. Gelin, İzmir'deki uygulamayı bir görün. Gelin, bunu Türkiye'ye taşıyalım, hayvancılığı da geliştirelim" diye konuştu.

ÖRNEK OLSUN

Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde TBMM'de söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılından bu yana çocuklara ücretsiz süt dağıttığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Her gün 240 okulda, 210 bin çocuğa süt dağıtılıyordu İzmir'de. 2012 yılında iktidar bunu örnek aldı, Türkiye'ye taşıdı ve gerçekten önemli bir iş yaptılar. Şimdi, İzmir'de 1-5 yaş grubu arasında çocuklara süt dağıtımı devam ediyor. Bugüne kadar 87 milyon 200 bin ton süt dağıtıldı ve 315 milyon liralık alım yapılarak köylü desteklendi. İzmir'de süt üretimi yüzde 440 arttı ve İzmir'in artmasıyla birlikte Türkiye'deki süt üretimi de yüzde 70 arttı. AKP belediyeleri de bunu örnek almalı. Ama Siz 'yeşil' deyince dolar anlıyorsunuz, 'çevre' deyince kendi aile çevrenizi anlıyorsunuz, 'beslenme' deyince de sarayı anlıyorsunuz. Başka da bir anlayışınız yok."

VATANDAŞIN CEBİNDE PARASI YOK

Görüşülen kanun teklifiyle bisiklet kullanımımın yaygınlaştırılmasının da amaçlandığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle devam etti:

"Biz de tabii ki bisikleti destekliyoruz ama bizdeki bisikletler daha çok işe gidip gelmek için kullanılmaya başlandı çünkü vatandaşın cebinde para kalmayınca otobüse binemiyor. İzmir'de çok sayıda insan artık bisikletle işe gidip gelmeye başladı. Biz bu AKP iktidarı döneminde Avrupa'yı herhâlde bisikletle yakalarız diye düşünüyorum. Bisiklet yolu bakımından 515 km ile Konya birinci, 260 km ile İstanbul ikinci, 75 km ile de İzmir üçüncü sırada geliyor. İzmir'i Eskişehir takip ediyor. Ama diğer kentlere baktığımızda bisiklete ayrılan yol yok denecek kadar az. İzmir bu konuda da ciddi ilerleme kaydediyor. İzmir'de "Bisim" diye bir uygulama var. Hâlen 50 istasyonda 650 bisiklet ve 70 tandem bisikleti var. Gözleri görmeyen arkadaşlarımız da bisiklete binebiliyorlar. İzmir'de tandem bisikletlerinin sayısı önümüzdeki yeni yılda 120'ye çıkacak. Yani gözleri görmeyen insanlarımıza dahi bisiklet kullanabilme hakkını veren İzmir Büyükşehir Belediyesini, önceki Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer'i gerçekten kutlamak gerek."