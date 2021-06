CHP'li Sertel: Ziraat Bankası çiftçi dostu değil

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, KİT Üst Komisyonu'nda Ziraat Bankası'na 'Siz çiftçinin dostu musunuz, değil misiniz?' diye sordu

Çiftçiyi desteklemek ve tarımı kalkındırmak için kurulan Ziraat Bankası'nın verdiği krediler içerisinde tarımsal krediler son sırada yer alıyor. 2019 yılında kullandırılan 447 milyon 983 bin TL kredi içerisinde, ilk sırada kurumsal krediler, ikinci sırada bireysel krediler yer alırken 71 milyon 714 bin TL ile üçüncü sırada tarımsal krediler geliyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla TBMM'de gerçekleştirilen KİT Üst Komisyonu'nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Siz çiftçinin dostu musunuz, değil misiniz? Rakamlarınız çiftçi dostu olmadığınızı kesin ve somut bir ifadeyle ortaya koyuyor. Verdiğiniz kredilerde 3'üncü sırada olmanız çiftçi dostu olmadığınızın çok açık bir göstergesidir. İktidarın da çiftçi dostu olmadığı açıkça ortadadır. Çiftçi perişan, ekonomi perişan, üretim azaldı, tarım kesimi çöküyor. O açıdan, Ziraat Bankası el avuç açan çiftçinin elinden tutmazsa, kredileri çoğaltmazsa, kredilerin faizlerini düşürüp onlara uygun rakamlarla destek vermezse kim destek verecek" diye konuştu.

MİLYONLUK KREDİLERE İLTİMAS, ÇİFTÇİYE HACİZ

Ziraat Bankası'nın 2019 yılında verdiği kredilerle ilgili Sayıştay raporlarına yansıyan tespitler üzerine konuşan Atila Sertel, şunları söyledi:

"2019 yılı itibarıyla 447 milyon 983 bin TL düzeyindeki toplam kredilerin 257 milyon 305 bin TL'sinin kurumsal kredilerden oluştuğunu, 118 milyon 964 bin lirasının bireysel kredilerden oluştuğunu ve 71 milyon 714 bin lirasının ise tarımsal kredilerde oluştuğunu Sayıştay raporlarından öğreniyoruz. Demirören grubuna verilen 750 milyon dolarlık kredi gibi yüklü miktardaki birçok kurumsal kredinin çeşitli nedenlerle geri alınamadığını biliyoruz. Ama asıl amacı çiftçiyi desteklemek olan Ziraat Bankası, hem çiftçiye daha az destek veriyor hem de ödeyemeyince tarlasını, traktörünü haczederek üretemez hale getiriyor. Biz Ziraat Bankası'nın çiftçiye daha adil, daha sıcak, daha güzel yaklaşması gerektiğini savunuyoruz ama bunu yapamıyorsanız da en azından çiftçiyle diğer kurumlar arasındaki eşitliği sağlayın, çiftçiye de aynı hakları verin. Milyonluk kredilere iltimas gösterip, her türlü kolaylığı sağlayıp, çiftçinin çektiği 50 bin TL'lik kredinin taksiti gecikince traktörüne tarlasına el koymayın."

GENEL MÜDÜR'DEN DEMİRÖREN'İN KREDİSİYLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve diğer CHP milletvekillerinin Demirören Grubu'na verilen 750 milyon dolarlık kredinin ödenip ödenmediğine ilişkin sorularını da yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, şöyle dedi:

"Medya konusuna ilişkin olan bir husus çok gündeme getirildi. Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata, her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır, söz konusu firmanın da kredileri an itibarıyla Ziraat Bankasında canlı hesaplarda izleniyor ancak şunun altını özellikle çizeyim: Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu, bankacılıkta belirlenmiş olan kural seti neyse o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz."