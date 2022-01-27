CHP'li Sındır: AKP iktidarı İzmir'i dış kapının dış mandalı olarak görüyor

İzmir’in, kamu yatırımları noktasında röntgenini çeken CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, iktidarın İzmir’deki kamu yatırımları için ayırdığı yetersiz ödeneği, verilip tutulmayan sözleri, İzmir’in kamu yatırımlarından hak ettiği payı alamadığını ve İzmir’in 20 yıldır yatırım yoksunu olarak bırakıldığını rakamlarla ortaya koydu.



Yaptığı yazılı açıklamayla iktidara 18 soru yönelten ve soruların cevaplarını iktidar partisinin yöneticilerinden ve sorumlu Milletvekillerinden bekleyen Sındır, sorularına iktidarın sorumluluğunu paylaşan Cumhur ittifakının diğer ortağının yetkililerinin de yanıtlayabileceğini söyledi. Sındır, para, rant ve talan üçgenine sıkışan siyasal iktidarın İzmir’in doğasını, çevresini önemsemediğini, İzmir halkının mutluluğunu, huzurunu ve refahını gözden çıkardığını, AKP iktidarının İzmir’i sevmediğini, İzmir’i dış kapının dış mandalı olarak gördüğünü, verilen fakat asla tutulmayan sözlerle, bitiş sürelerinin her yıl ötelendiği projelerle belgelendiğini söyledi. İzmir’e hakkaniyetsiz davranan AKP iktidarına ilk genel seçimlerde İzmirlilerin çok büyük bir ders daha vereceğini de sözlerine ekledi.



İzmir Milletvekili Sındır’ın yönelttiği sorular şöyle;

Yatırım Adaletsizliğiniz İzmir’e Ceza mı, Reva mı?

1. 2007 yılında Kamu Yatırım Programına almış olduğunuz Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projenizin 15 yıldır halen daha %20’sini dahi tamamlayamamış olmanız beceriksizliğinizden midir, yoksa İzmir’e ceza çektirme anlayışınızdan mıdır?

2. İktidarınızın Merkezi Yönetim 2022 Yılı Kamu Yatırımları Programında “İzmir” adının geçtiği (üniversiteler, belediyeler ve genel bazı harcamalar hariç proje bazındaki yatırımlar) 43 projenin 2022 ödenekleri toplamının 3.91 milyar lira iken birden fazla ili kapsayan bazı projeler kapsamındaki diğer illerden (örn. 3.36 milyar TL olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin 6 ili kapsıyor olması) arındırılmış haliyle İzmir’e gerçek anlamda gelecek proje bazındaki yatırımların sadece 1.08 milyar lira olduğunun farkında mısınız? İzmir’e biçtiğiniz değer bu mudur?

3. İzmir’de 2021 yılı itibarıyla iktidarınızın 17 Bakanlığının yıllardır yürütmekte olduğu, bir türlü bitirilemeyen ve toplam değeri 14.7 milyar değerindeki 550 projenin gerçekleşme oranının sadece %15 olduğunu, bunlardan sadece 41’inin tamamlanmış olduğunu ve 225’ine ise hiç başlanmamış olduğunu biliyor musunuz? Biliyor iseniz bugüne kadar ne yaptınız?

4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2021 yılında Bursa, Gaziantep başta olmak üzere birçok ilde 60 milyar lira kent içi raylı sistem yatırımları içinde İzmir için ayrılan payın “0” olduğunu biliyor musunuz?

5. Ülke nüfusunun %5.25’ini teşkil eden İzmir’in kamu yatırımları içindeki payının 2004 yılında %5.76 iken, Bakanlık tarafından il bazında karşılaştırmalı olarak yayınlanan en güncel verinin, 2019 yılı yatırımları içindeki payının sadece %2.81 olduğunu, bu oranın Ankara ve İstanbul için (AKP dönemindeki 2019 yılı için) sırasıyla %8.7 ile %13.16 olduğunu biliyor muydunuz? Bunun için ne yaptınız?

Bekleyen Sulama Projeleri Neden Sürekli Erteleniyor?

6. 1991 yılından beridir yapımı devam eden ve son etabına getirilmiş olan Küçükmenderes Beydağ barajı ve sulaması projesinin kalan 684 milyon liraya gereksinim var iken 2022 yılında öngörülen ödeneğinin sadece 1 milyon lira olduğunu, aynı şekilde 2011 yılından beridir yapımı devam eden Kemalpaşa Yiğitler barajı ve sulama projesinin kalan 276.5 milyon liraya gereksinimin 2022 yılı için öngörülen ödeneğinin sadece 20 milyon lira olduğunu biliyor musunuz? Büyük oranda Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin ve kısmen tarımsal sulama için hayati gereksinim olan bu projenin neden sürekli ötelendiğini biliyor musunuz? Biliyorsanız da neden elinizi kıpırdatmıyorsunuz?

7. Büyük vaatlerle ve seçim propagandanıza da malzeme yaptığınız Bayındır Ergenli Sulama projesinin son iki yıldır Kamu Yatırım Programına dahi alınmadığının farkında mısınız? Neden alınmadı, hangi yanlış iş ve işlemlerden ve beceriksizliklerden kaynaklandığını açıklayabilecek misiniz?



Aliağa-Bergama İzban hattından neden vazgeçtiniz?



8. 2010 yılından beridir yatırım programlarınıza koyduğunuz, 2021 yılı değerine göre 1,54 milyar lira proje tutarına sahip olan Aliağa-Çandarlı-Bergama Yeni Demiryolu ve Çandarlı Demiryolu Bağlantısı Projesi’ne 2021 yılı Yatırım Programında sadece 1.000 lira izödenek ayrıldığını 2022 yılı Yatırım Programından ise tamamen kaldırıldığını biliyor musunuz? Aliağa-Menderes İzban hattının Aliağa’dan Bergama’ya uzantısı olacak olan, bütün Bakırçay havzasının özlemle beklediği ve bölgenin İzmir kent merkezi ile en hızlı, ucuz ve güvenilir bir toplu ulaşım hizmeti olarak bilinen söz konusu yatırımdan neden vazgeçildiğini nasıl açıklayacaksınız? Bu mudur İzmir’e iktidarınızın hizmet anlayışı?

9. 2015 yılından beri kamu yatırım programlarınıza koyduğunuz ve bugüne kadar 1 kuruş dahi harcama yapmadığınız 2011 yılında Kamu Yatırım Programında yer alan ve 11.748.000 lira proje tutarı olan ancak 1.000 lira izödenek konan Bergama-Soma Demiryolu projesinin 6 yıl aradan sonra ve hiç harcama yapılmadan 2022 yılı yatırım programından çıkarılmış olmasını nasıl açıklayacaksınız? Gereksiz bir yatırım görüyorsanız 6 yıldır programa neden alıp durdunuz?

10. Aynı şekilde 2017 yılından beridir yatırım programına almış olduğunuz Biçerova (Aliağa) İltisak Hattı Projesini (2 km demiryolu) bugüne kadar hiç bir harcama yapmadan 2022 yılı yatırım programından çıkarılmış olmasına ne dersiniz? Yatırım İzmir’e olunca reva mıdır yoksa?



11. 2018 yılından beri yatırım programlarınızda yer alan ve Kiraz ilçemizi demiryolu hattına bağlaması beklenen 665.148.347 Ödemiş-Kiraz Demiryolu projesine bugüne kadar hiç harcama yapılmamış olduğunu ve 2022 yılı Yatırım Programında sadece 1.000 lira izödenek ayrılarak iktidarınızın aslında bu projeyi hiç yapma niyetinde olmadığı anlaşılıyor. Bu mudur İzmir’e ve Kiraz’lı hemşerilerimize layık gördüğünüz hizmet anlayışınız?



12. 2013 yılından günümüze tüm kamu yatırım programlarınızda yer alan ve yaklaşık 2 milyar lira tutarı olan İzmir Limanı projesine bugüne kadar sadece 20 milyon lira harcama yapılmış olduğunu ve 2022 Yılı Yatırım Programınızda da sadece 28.4 milyon lira ayrılmış olduğundan haberiniz var mıdır? Yoksa İzmir Limanının modernleşmesi iktidarınızın umurunda değil midir?



Sabuncu Beli Tüneli Projesi Bitti mi Demiştiniz?



13. Tamamladık diyerek ve övünerek dile getirdiğiniz yaklaşık 1 milyar lira proje tutarı olan “İzmir-Manisa Yolunda Sabuncu Beli Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi”ninde 580 milyon lira harcanarak sadece tünel inşaatının tamamlandığını, ancak bağlantı yollarının yapımı için yaklaşık 430 milyon liralık bir yatırıma daha gereksinim olduğunu ve 2022 yalı yatırım programında ise sadece 1 milyon lira ödenek harcandığı gerçeği sizi rahatsız etmiyor mu?



14. 2014 yalından bu güne yatırım programlarınıza aldığınız ve 4 milyar 49 milyon lira tutarı olan “Halkapınar-Otogar Raylı Sistem Hattı Projesi”nde bugüne kadar hiç bir harcama yapılmadığını ve 2022 Yılı Yatırım Programında da sadece 1.000 lira ödenek ayrıldığından haberiniz var mıdır? Otogar İle kent içi bağlantısının sağlanabilmesi sayesinde otobüs İle kentimize gelen ve gidecek olan misafirlerimiz için büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayacak böylesi bir projenin sürekli ertelenmesi İzmir halkına yapılmış bir ihanet değil midir sizce? İzmir Büyükşehir Belediyemizin de söz konusu hattın yapımını beklediğini ve en azından güzergahı belli olsa istasyonların imalatına başlama dileğinde olduğunu da bilmenizde fayda var. Belki biraz olsun İzmir’i düşünerek iktidarınızın yetkililerine cesaret edip ricada bulunabilirsiniz.



15. İzmir’e yapılması projelendirilen iki kültür projesinden “Atatürk İl Halk Kütüphanesi Yapımı” projesine 2015 yılından beridir sadece 3 milyon lira harcandığını ve bu yıl ise 7 milyon ödenek ile projenin ancak üçte birinin tamamlanabileceğini, 370 milyon lira proje tutarı olan “İzmir Eski Tekel Binaları Müze ve Kültür Kompleksi Projesi”nde bugüne kadar hiç bir harcama yapılmadığını ve bu yıl yatırım projesinde ancak 40 milyon lira ayrıldığını da bilmenizde fayda var. Belki söz konusu projelerin hızlandırılması için iktidarınızın yetkililerine cesaret edip bir ricada bulunarak kent kültürüne bir katkınız olabilir.



16. Yıllardır halen tamamlanamayan ve sürekli ötelenen çok sayıda Bölünmüş Yol projelerini tek tek saymayacağım ama kanımca 2022 Yılı Yatırım Programınızı bir incelemenizde fayda olabilir. İktidarınızın İzmir’e nasıl üvey evlat muamelesi yaptığını dile getiremezsiniz de en azından öğrenmiş olursunuz.



17. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’müzün acilen gereksinim duyduğu güvenlikli, nitelikli, huzurlu ve rahat bir çalışma ortamının sağlanabilmesine yönelik 2022 Yılı Yatırım Programına almış olduğunuz Hizmet Binası projesinin 455 milyon liralık proje tutarının 2022 yılına konan ödeneğinin sadece etüd proje gideri olarak 10.000 lira (izödenek) olması da anlaşılabilir değildir.



18. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nin geçici olarak da olsa İl Emniyet Müdürlüğü’ne kiralık olarak tahsis edilmesi durumunda AKM’de kültür, sanat ve sosyal faaliyetler devam edecek mi? Sanatçılar ve bilim insanları faaliyetlerini özgürce icra edilebilecekler mi? Bunu nasıl yapacaklar? Genel başkanınızın bir cami ibadeti esnasında mikrofonu eline alıp siyaset yaptığı konuşmasında kendi ifadesiyle her an “dillerinin koparılması” veya tutuklanma korkusu mu yaşayacaklar?



Tüm bu sorularıma verilebilecek yanıtlarınızı İzmir kentimizin gelişimine katkı koyabilmek adına merakla bekliyorum.