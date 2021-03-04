CHP'li Sındır: Bergama’da ata toprağı haraç mezat satılıyor!

6360 sayılı Bütünşehir Yasası’yla birlikte mülkiyetleri Bergama Belediyesine devredilen verimli tarım arazilerini de içeren taşınmazların satışa çıkarılmasını sert bir dille eleştiren CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, konuyu TBMM gündemine taşıdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesini TBMM Başkanlığına sunan Sındır, “köylülerimize atalarından, dedelerinden kalan mülkleri ve arazileri, vergi ödemelerini yaptıkları Bergama Belediyesi tarafından haraç mezat satılacak. 831 bin 938 m2 verimli tarım arazisi yurttaşlarımızın sesine kulak tıkayarak, onların haklı sitemlerini görmezden gelerek satılıyor” dedi.

“BU SAÇMA DÜZENLEME NEDENİYLE KÖYLERİMİZ BOŞALIYOR”

Bütünşehir Yasası’yla birlikte köy ve belde tüzel kişiliklerinin tamamen ortadan kaldırıldığını hatırlatarak sözlerine başlayan Sındır, “2012 yılında çıkarılan Bütünşehir Yasası’yla illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köylerin ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri ortadan kaldırıldı; köyler ve beldeler isimleriyle mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyelerine katıldı. Kırsal, köy, tarımsal nitelikleri yok sayılarak kentsel yerleşimlerden onları ayıran özellikleri, ayrıcalıkları, sahip oldukları ortak taşınır ve taşınmaz malları, mera alanları, diğer tüm hak ve yetkileri ellerinden alınarak tamamen büyükşehirlerle aynı statüye getirildi. Bütünşehir Yasası mağduru köylerimizde tarımsal üretim faaliyetleri sekteye uğradı ve köylerde artan hayat pahalılığı yaşanamaz bir hal aldı; köyden kente göçler arttı. Ülke nüfusumuz 2013’ten bu yana yüzde 9 artarken köy nüfusumuz ise yüzde 11 azaldı. Bu saçma düzenleme nedeniyle köylerimiz boşalıyor, özellikle gençlerimiz üretim faaliyetinde bulunamadıkları için şehirlere zorunlu göç ediyor” dedi.

“TAŞINMAZLARIN GERÇEK SAHİBİ KÖYLÜLERİMİZE HİÇ SORDUNUZ MU?”

Bergama Belediyesi tarafından satışa çıkarılan mülklerin gerçek ve öz sahiplerinin köylüler olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, “2012 yılında bu yasaya ilişkin tüm çekincelerimizi belirtmemize rağmen ve kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında da Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğumuz iptal başvurularımız sonuçsuz kaldı. Karşı çıktık, düzenlemenin köylere kilit vuracağını söyledik ama dinletemedik. Maalesef bugün köylülerimize atalarından, dedelerinden kalan mülkleri, arazileri, vergi ödemelerini yaptıkları Bergama Belediyesi tarafından haraç mezat satılıyor. Taşınmazların gerçek sahibi köylülerimize hiç sordunuz mu? Toplamda 831 bin 938 m2 olan verimli tarım arazisi babalarının malıymış gibi Bergama Belediyesi tarafından bölgede yer alan yurttaşlarımızın sesine kulak tıkayarak, onların haklı sitemlerini görmezden gelerek satılıyor. Vatandaşın, yurttaşın sesine kulak verin söz konusu satış kararından derhal vazgeçin” dedi.

“AKILLA İZANLA AÇIKLANABİLİR BİR TARAFI YOK”

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan düzenlemenin altını çizerek sözlerini sonlandıran Sındır, şöyle konuştu: “6360 sayılı Kanun ile köy tüzel kişiliğine haiz olan yerleşimlerin mahalleye dönüştürülmesi ile yapılan düzenlemenin tarımsal üretime, köy ekonomisine ve köy halkının yaşamına getirdiği ciddi olumsuzluklar karşısında bir yandan ‘Kırsal Mahalle’ düzenlemesi getirilirken diğer yandan köy ortak mallarının satılmasının akılla izanla açıklanabilir bir tarafı yok. AKP iktidarı olarak; bir tarım ülkesi olan yurdumuzu net ithalatçı bir ülkeye dönüştürdünüz, yüksek girdiler nedeniyle üreticimizin belini büktünüz, bankalardan aldığı kredileri ödeyemeyen çiftçimizin traktörünü, üretim araçlarını, tarlasını elinden aldınız. Medeniyetlerin beşiği Anadolu’muzdaki çiftçimizi ve çiftçilik kültürünü, kartellerin ve tüccarların ellerine ve insafına bıraktınız. Şimdi de son öldürücü darbeyi vuruyorsunuz, köylünün arazisini, mülkünü satıyorsunuz. Bergama’da ata toprağı haraç mezat satılıyor.”

Sındır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:

1. Tüzel kişiliği kaldırılmış olan köy ve beldelerden belediyeler veya kamu idareleri mülkiyetine geçen taşınır ve/veya taşınmazlar (tarım arazisi, zeytinlik, bağ-bahçe, yapı, araç-ekipman, vb) nelerdir?

2. Bu taşınır/taşınmazlardan halihazırda Bergama Belediyesi mülkiyetinde olanlar hangileridir? Bugüne kadar herhangi bir el değiştirme (devir, tahsis, satış, hibe, vb) yapılmış mıdır?

3.Bergama ilçemizin Ayaskent, Kadıköy, Çitköy, Ferizler, Dağıstan, Ertuğrul, Kurtuluş ve Aşağıkırıklar mahallelerimizde ilçe belediyesi tarafından satılması planlanan söz konusu taşınmazların; imar planlarındaki nitelikleri, tapudaki vasıfları, büyüklükleri ve halihazır durumları nedir? Bu taşınmazlarda mahalle (önceden köy) halkı üretim yapmakta mıdır? Yapılıyor ise hangi ürünler üretilmekte ve kaç kişinin geçimini sağlaması mümkün olmaktadır?

4.Satılması düşünülen taşınmazlar içerisinde konut/ticaret/turizm vd imarlı taşınmaz bulunmakta mıdır?

5. Söz konusu taşınmazların satılması öncesinde Bergama Belediyesi tarafından söz konusu mülklerin gerçek ve öz sahipleri olan mahalle (köy) halkının görüşünün alınması düşünülmüş müdür? Yoksa buna gerek görülmemekte midir?

6. 6360 sayılı Kanun ile köy tüzel kişiliğine haiz olan yerleşimlerin mahalleye dönüştürülmesi ile yapılan düzenlemenin tarımsal üretime, köy ekonomisine ve köy halkının yaşamına getirdiği ciddi olumsuzluklar karşısında bir yandan “Kırsal Mahalle” düzenlemesi getirilirken diğer yandan köy ortak mallarının satılmasını ne derece doğru buluyorsunuz?

7. Belediye Başkanı Sn.Hakan Koştu’nun kendi ifadelerinden de anlaşıldığı üzere; kamunun mallarını “satarak” ve/veya “kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere şirketlere devredilmesi” suretiyle yatırım ve hizmet üretme anlayışını doğru buluyor musunuz?

8. Bergama Belediyesi söz konusu taşınmazların satışını hangi yöntemle gerçekleştirecektir?

9. Bergama Belediyesi’nin söz konusu taşınmazların satışından elde etmeyi beklediği gelir beklentisi nedir?

10.Bergama Belediyesi’nin 2018, 2019 ve 2020 yılları bütçe gelir – gider ve borçlanma durumu nedir? Herhangi bir gelir sıkıntısı bulunmakta mıdır? Var ise borçlarını söz konusu taşınmaz satışları ile kapatmayı mı düşünmektedir?

11.Yapılacak satışlar sonrasında mağduriyet yaşayacak çiftçi ailesi, tarım emekçisi kaç kişidir?

12.Bergama Belediyesi’nde Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında günümüze kadar geçen sürede iş akdi feshedilen işçi veya sözleşmesi uzatılmayan personel sayısı nedir?