CHP'li Sındır'dan gaziler için kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, gaziler arasındaki aylık eşitsizliğin giderilmesi, gazi aylıklarının ek göstergesinin yükseltilerek, yaşam standartlarının iyileştirilmesi, toplu konutlardan faizsiz kredi olanağıyla yararlanmaları ve gazilerin aile fertlerinin kamuda istihdam edilmeleri için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

1005 sayılı Kanunda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını teklif eden Sındır, “Ulusal günler, tarihi hatırlama ve ne badirelerden geçildiğini unutmama günleridir. Ulusal kurtuluş mücadelemizin ilk meşalesinin 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılmasının 100. yıldönümünü tüm yurtta gururla kutluyoruz. Bu günlere vatanı canı pahasına savunan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde ulaştık. Devletimiz de üzerine düşeni yapmalı gazilerimize hak ettikleri yaşam olanaklarını sunmalı” dedi.

19 Mayıs coşkusu bitmeyecek

19 Mayıs 1919’un Türkiye tarihi için bir kırılma anı olduğunu söyleyen Sındır, “19 Mayıs 1919 esarete boyun eğmeyen, özgürlüğü ve bağımsızlığı tek yol seçen Türk Ulusunun kurtuluş ve kuruluşunun başlangıcıdır. Varlık ve yokluk arasında gidip geldiğimiz bir dönüm noktasının 100. yılını tüm yurtta coşkuyla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve onun gibi vatan ve millet davasına adanmış atalarımız olduğu için minnet ve şükran duygularımızı en güçlü şekilde bir kez daha ifade ediyoruz. Böylesi bir günün gençlerimize atfedilmiş olması geleceğimiz ve güvencemiz olan gençlerimize inancımızı gösteriyor. Gençlerimizin omuzlarında laik, demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Yüreği, huzur ve barış içinde aydınlık Türkiye sevdası ile atan yurttaşlar oldukça 19 Mayıs coşkusu da asla bitmeyecek” dedi.

Minnet ve şükran borcu

Sözlerine gaziler ve gazi aileleri için verdiği kanun teklifi ile devam eden Sındır, “ulusal günler bizler için tarihi hatırlama ve ne badirelerden geçildiğini unutmama günleridir. Bu günlere vatanı canı pahasına savunan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde ulaştık. Bugün bağımsız bir ülkede yaşıyorsak, özgürsek bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Devletimiz de üzerine düşeni yapmalı vatan için geri dönmeyi düşünmeyen gazilerimize hak ettikleri yaşam olanaklarını sunmalı. Ülkesine hizmette bulunmuş olan gazilerimiz arasındaki aylık eşitsizliği giderilmeli ve yaşam standartlarının insanca bir düzeye çıkarılabilmesi amacıyla aylıklarında iyileştirme yapılmalıdır. 5 bin 750 olan ek göstergeleri 15 bin 500’e çıkarılmalı. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın yaşam maliyetinin 2 bin 600 lira, açlık sınırının ise 2 bin 100 lira olduğu ülkemizde gazilerimizin maaşlarının iyileştirilmesi vicdanı bir sorumluluktur. Mutfağın yangın yerine döndüğü, alım gücünün hızla düştüğü ülkemizde gazilerimizin maaşının düzenlenmesi elzemdir” dedi.

Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı: “gazilerimizin toplu konutlardan faydalanabilmesi için faizsiz kredi uygulamasından yararlandırılarak barınma sorunları da giderilmelidir. Ve gazilerimizin aile fertlerinin kamuda istihdamı sağlanmalıdır. Anayasamız “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar” der. 19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümünde gazilerimiz için Kanun Teklifimizin yasalaşması bir minnet ve şükran borcudur.”