CHP'li Sındır: Her ay ortalama 10 bin esnaf kepenk kapatıyor

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır “Sokağın gündemi hayat pahalılığı, iktidarın ise tek derdi koltukları. Her ay ortalama 10 bin esnaf kepenk kapatıyor. Ekonomide iktidarın bile isteye sürdürdüğü politikalar sonucu esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, emeklimiz, işsizimiz ve üreterek kazanan her kesim kaybetti, bankalar, faiz lobileri, dolar baronları, yandaş müteahhitler kazandı” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Menderes Oto Tamircileri Sitesinde sanayi esnafını ziyaret etti, Küner köyünde kahvehane toplantısında hemşerilerinin sıkıntılarını dinledi, CHP’ye oy istedi.

Ekonomik krizin esnafı felç ettiğini ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, “yanlış ekonomi politikaları nedeniyle hayat pahalılığı ve enflasyon AKP iktidarında hiç olmadığı kadar yükseldi, esnafın iş hacmi ise hiç olmadığı kadar düştü. Derinleşen kriz, artan maliyetler, yükselen fiyatlar, vatandaşın düşen satın alma gücü nedeniyle esnaf iş yapamıyor. Neredeyse her ay ortalama 10 bin esnaf kepenk kapatıyor. 2022’nin ilk sekiz ayında kepenk kapatan esnaf sayısı 75 bine ulaştı. Esnaf kara kara önündeki kışı nasıl geçireceğini düşünürken, girdilere, elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlar esnafı kepenk indirmeye zorluyor ve esnaf yok olurken işsizler ordusu da hiç olmadığı kadar hızlı büyüyor. Esnaf ziyaretlerimizde, kahvehane toplantılarımızda vatandaşlarımız düşen alım gücünden şikayet ediyor. Esnaf sattığı malın yerine yenisini koyamıyor, vatandaş evinin temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor. Sokağın gündemi hayat pahalılığı, iktidarın ise tek derdi koltukları. Kira stopajı, SSK primi, muhasebe stopajı, damga vergisi, kurumlar vergisi derken iktidar bile isteye, göz göre göre esnafı uçuruma itiyor. Günde 300 dolaylarında esnafımız ekonomik hayattan çekiliyor. Ekonomik hayatın olmazsa olmazı, toplumun çimentosu esnaf eriyor” dedi.

“BÜTÇEDEN FAİZ GİDERLERİ 8 AYDA 250 MİLYAR LİRAYI AŞTI”

Ekonomide iktidarın bile isteye sürdürdüğü politikalar sonucu mutlak kaybedenin vatandaşlar olduğunu vurgulayarak sözlerine devam eden Sındır, “Ekonomide iktidarın bile isteye sürdürdüğü politikalar sonucu yaşanan bu çöküntünün kurbanı ve mutlak kaybedeni ne yazık ki vatandaşlarımız, esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, emeklimiz, işsizimiz ve üreterek kazanan her kesim iken, kazananı ise bankalar, faiz lobileri, dolar baronları, yandaş müteahhitler olmuştur. Merkez Bankası talimatla faiz indirirken, vatandaşların bankalarda karşılaştığı tüketici kredisi faizleri yüzde 20’lerden yüzde 30’lara ve üstüne çıktı. Son bir yılda bankaların net faiz gelirleri yüzde 417 artışla 208 milyar liraya ulaştı. Diğer yandan fakirin fukaranın hakkı olan hazineden zenginin daha da zenginleşmesine yarayan Kur Korumalı Mevduat (KKM) için sadece bu yılın ilk 8 ayında bütçeden ödenen faiz ise 75,6 milyar liraya çıktı. Bütçeden yapılan faiz harcamaları ise 174 milyar lirayı buldu. Böylece ilk sekiz ayda KKM ile birlikte bütçeden ödenen faiz 250 milyar lirayı aştı. Aynı dönemde Saray müteahhitlerinin kasalarına döviz garantili projeler için 15,2 milyar lira akıtılmışken esnafımıza layık görülen sadece 6 milyar TL, 2.5 milyon çiftçimize ise sadaka gibi dağıtılan ve olması gerekenin beşte birini dahi bulmayan destekleme ödemeleri ise sadece 25 milyar TL” dedi.

“OYUNUZA TALİBİZ”

Esnaf ziyaretlerinde ve kahvehane toplantılarda CHP için oy isteyen Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı: “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bu düzene karşı mücadelemizi yılmadan, yorulmadan, kararlılıkla sürdürüyoruz. Millet ittifakının iktidarında, toplumun tüm kesimlerinin yüzünün güleceği bir düzen kuracağız. Milletin parasını, geçmediğimiz yollara, köprülere, uçamadığımız havaalanlarına, gitmediğimiz hastanelere değil can çekişen esnaflarımıza, alım gücü eriyen vatandaşımıza, emekçimize, emeklimize aktaracağız. Tarımsal üretimde planlama yapacak, verim artışını sağlayacak, doğru politikalarla tüketicilerin sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşmasına imkan vereceğiz. İthalata dayalı değil üreterek büyüyen bir ekonomik modeli hayata geçireceğiz. Yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklere sahip olarak yaşayabilmelerinin önündeki tüm engelleri istisnasız kaldıracağız. İşte biz CHP olarak bunları vadediyoruz. Ve vadettiklerimizi yerine getirebilmek için oyunuza talibiz.”