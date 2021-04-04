CHP'li Sındır: İktidar esnafı diri diri mezara koydu

İzmir Kınık'ta çarşı esnafı ziyareti gerçekleştiren, Kınık Poyracık'ta sanayi esnafının sıkıntılarını dinleyen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Türkiye'de her gün 300'e yakın esnafın kepenk kapattığını, salgında en ağır hesabı esnafın ödediğini söyledi

Kahvehane toplantısında vatandaşlara ve sanayi esnafına seslenen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "pandemide toplumun tüm kesimleri yalnız bırakıldı. Vatandaş kaderine terk edildi, esnaf sahipsiz kaldı. Salgının başladığı günden bu tarafa ticari faaliyetine son veren esnaf sayısı 125 bine ulaştı. Ekonomik krizin derinleştiği son bir yılda esnafımız borç batağına sürüklendi, yıllarca kapanmayacak yaralar aldı" dedi.

"HER GÜN 300'E YAKIN ESNAF KEPENK KAPATTI"

Pandemi boyunca kepenklerin bir bir kapandığını, iktidarın esnafın çığlığına kulak tıkadığını ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, "Son bir yılda hızla derinleşen ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında her gün 300'e yakın esnaf kepenk kapattı, salgının başladığı günden bu tarafa ticari faaliyetine son veren esnaf sayısı 125 bine ulaştı. Esnafımızın işleri 2020 yılında yarıdan fazla düştü ama girdiler iki misli artı. Kira stopajı, SSK primi, muhasebe stopajı, damga vergisi, kurumlar vergisi derken iktidar bile isteye, göz göre göre esnafımızı diri diri mezara koydu. Sosyal devleti tasfiye eden AKP iktidarı pandemide toplumun tüm kesimlerini yalnız bıraktı. IBAN'la vatandaşından para isteyen muktedirler, 128 milyar dolarlık rezervi buharlaştırdı; Covid-19 salgını boyunca milyonlarca yurttaşımız, işçimiz, esnafımız açlıkla sınandı" dedi.



"EN AĞIR HESABI ESNAFIMIZ ÖDEDİ!"

Yüz binlerce esnafın ve çalışanının evine ekmek götüremediğini ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, "salgının faturası halka kesildi, en ağır hesabı da esnafımız ödedi. Yılardır büyük alışveriş merkezlerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veren esnafımızın salgınla birlikte ensesinde boza pişirildi. Büyük bir çoğunluğu kiracı durumunda olan esnafımız sadece ekmek teknesini kaybetmekle kalmadı, ekonomik krizin derinleştiği son bir yılda esnafımız borç batağına sürüklendi, yıllarca kapanmayacak yaralar aldı. Birçok il ve ilçemizde gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretlerinde gördüm ki; yok sayılan, görmezden gelinen, 2. sınıf muamele gören esnaf AKP iktidarının biletini kesmiş. Esnaf, iktidarla hesabını sandıkta görmeye kararlı" dedi.



"İKTİDARI 17 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİMİZİ UYGULAMAYA DAVET EDİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf için ortaya koyduğu 17 maddelik çözüm önerisini hatırlatan Sındır, şöyle konuştu: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı, sicil affı çıkarılmalı, krediler, faizsiz taksitlendirilmeli, kiralarda stopaj kaldırılmalı. AVM'ler haftanın bir günü kapanmalı, Sosyal güvenlik primleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemde Hazine tarafından karşılanmalı... Gittiğimiz her yerde iktidara sesleniyoruz ve bu maddeleri hatırlatıyoruz. İktidarı, Gelen Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafımıza rahat nefes aldıracak 17 maddelik çözüm önerisini uygulamaya davet ediyoruz. Esnafımızın Meclis'te sesi olmaya, yaşadıkları sıkıntıları iktidarın gözüne sokmaya devam edeceğiz."