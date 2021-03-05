CHP'li Sındır: Üretim yapılmazsa fiyatlar artar

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, tarımsal üretimdeki fiyat artışına ilişkin araştırma önergesi üzerine TBMM'de partisi adına konuştu

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, üretim planlanmasının yapılmadığını, planlama için sağlıklı veritabanının dahi olmadığını, tarım ürünlerinde arz ve talep güvenliği ve istikrarının bulunmadığını, tarımsal üretim alanlarının sürekli olarak ve önemli bir düzeyde daraldığını, üretim girdileri ve ürün piyasalarının regüle edilmediğini, tarım ürünleri piyasalarının aracılara ve ithalat lobilerine teslim edildiğini söyledi. Konuşmasında çiftçinin sahipsiz bırakıldığına dikkat çeken Sındır, üreticilere yeterli desteğin verilmediğini ve desteklemenin üretimi planlamaktan, verim ve kalite artışını sağlamaktan, gıda güvenliğini ve güvencesini sağlamaktan uzak olduğunu ifade ederek AKP iktidarına yüklendi.

“PİYASALARI KONTROL EDEN, REGÜLE EDEN MEKANİZMALAR YOK”

Piyasadaki arz ve talep istikrarının önemine değinen Sındır, “tarım ürünlerinde fiyat artışı deyince önce fiyatı konuşmak lazım. Fiyat nedir? Fiyat, aslında arz ve talebin buluştuğu noktada oluşan bir değerdir. Arz yükselir, talep düşerse fiyatlar doğal olarak düşer; arz düşük, talep yüksekse yani bir ürünün piyasadaki arzı yeterli miktarda değilse fiyatlar doğal olarak yükselir. O nedenle, ürün piyasalarında arz ve talebin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması gerekir. Tarım ürünlerinde böyle bir istikrar var mı? Maalesef, bundan söz etmek mümkün değil çünkü piyasalar aracılara, ithalat lobilerine teslim edilmiş, çiftçimiz sahipsiz bırakılmış durumda. Piyasaları kontrol eden mekanizmalar yok, piyasaları ürün bazında regüle eden mekanizmalar yok” dedi.

“KOMİTE HERHALDE ÇAY, KAHVE İÇİYOR!”

Sözlerine Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasalarını İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile Rekabet Kurulu’nu eleştirerek devam eden Sındır, “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi başkanlığını, daha doğrusu, sekretaryasını Merkez Bankası yürütüyor. Üyeleri arasında Ticaret Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, bir de Tarım ve Orman Bakanı var, o da herhalde tesadüfen konmuş. Bakıyorsunuz, bu komite toplandığında herhalde çay, kahve içip gidiyor; ortada alınan bir karar yok, ne yaptığı bilinmiyor. Piyasalarda kartel oluşturan aracılara karşı üreticiyi koruması gereken Rekabet Kurulu ise tam tersine, kartellerin yanında, onların destekçisi pozisyonunu almış, üretici sahipsiz ve çaresiz” dedi.



“ÜRETİM YAPILMIYOR İSE FİYATLAR ARTAR”

AKP iktidarı süresince üretim planlaması yapılmadığını ifade eden Sındır, “Planlama için sağlıklı bir veri tabanınız yoksa ve buna bağlı ürün desteği ve üretim planlaması yapamadıysanız, tarımsal üretimdeki fiyatlar doğal olarak sizin kontrolünüzün dışında artar. 2001 yılında yapılan genel tarım sayımından bugüne ülkede genel tarım sayımı yapılmadı. Desteklemenin amacı üretimi planlamaktır; desteklemenin amacı, verimi artırmaktır, kaliteyi artırmaktır; tüketicinin daha ucuz, daha sağlıklı, daha güvenli gıdayla, yeterli gıdayla, gıda güvenliğini, gıda arzını sağlamaktır; aksi durumda fiyatlar artar. Girdi maliyetleriniz yüksekse ve girdilerde ithalata dayalıysanız fiyatlarınız artar ve bu duruma dur diyemezsiniz. 35 milyon dönüm verimli ekilir alanda üretim yapılmıyor ise fiyatlar artar. Tarım ürünlerinde, bitkisel ve hayvansal ürünlerde gittikçe azalan ve ekside daha da büyüyen dış ticaret dengeniz sizin aleyhinizde gelişiyorsa yine fiyatlarınız artar” dedi.

İyi Parti tarafından genel kurula getirilen araştırma önergesini CHP olarak desteklediklerini belirten Sındır, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Hollanda'nın 1 milyon hektar tarım arazisi var, yaklaşık 116 milyar dolar ihracat yapıyor. Bizim 3,5 milyon hektar tarım arazisi tarım dışına çıkıyor, bırakın geri kalan tarım alanlarımızı, 10 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Tarım sektöründe durum, vaziyet bu olursa tarım ürünlerinde fiyatlar artar. Para politikalarınız dövizi, döviz kurlarını kontrol eden değil, 128 milyar doları rezerv dışına çıkarırsa fiyatlarınız artar. İrade yoksa, politikasızlık varsa ve tarımı yönetemiyorsanız gıda krizi de olur fiyatlar da artar. Ülkemizin, çiftçimizin ve bütün yurttaşlarımızın lehine olan bu araştırma önergesini destekliyoruz.”